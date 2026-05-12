美伊談判觸礁　川普比過去幾周更認真考慮恢復大規模軍事行動

▲美伊終戰談判不順遂，川普政府擬恢復大規模軍事行動。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近期對伊朗處理終戰談判的方式愈發不滿，多名知情人士透露，川普政府目前正比近幾周更認真考慮恢復大規模軍事行動。

消息人士指出，川普對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續封鎖感到不耐，同時也認為伊朗領導層內部分裂，導致德黑蘭無法在核談判中作出實質讓步。

伊朗最近提交給美方的回應，更被川普形容為「完全無法接受」且「愚蠢」。部分美國官員因此開始質疑，伊朗是否真的有意願進行嚴肅談判。

知情人士表示，目前川普政府內部已出現不同路線。一派主張採取更強硬手段施壓伊朗重返談判桌，包括進一步發動精準打擊，以削弱德黑蘭談判籌碼；另一派則認為，外交途徑仍應保留機會。

此外，川普身邊不少人也希望巴基斯坦調解方對伊朗採取更直接態度。部分官員長期懷疑，巴基斯坦未充分向伊朗傳達川普對談判進展的不滿，甚至認為巴方提供給美國的伊朗立場，比實際情況更加樂觀。

川普11日再度於白宮與國安團隊開會，討論後續選項。不過，知情人士表示，在川普啟程訪問中國之前，美方不太可能作出重大決策。川普預定於美東時間12日下午前往北京。