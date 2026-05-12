川普遇刺自導自演？　民調曝24%美國人認：全是假的

▲川普出席「白宮記者聯誼晚宴」遇槍擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

根據11日公布的一項最新民調顯示，大約每4名美國人中就有1人認為，今年4月在白宮記者協會晚宴（White House correspondents’ dinner）發生的槍擊案其實是「預演好的」；且調查發現，受訪者的政黨傾向與年齡，對於是否相信「陰謀論」有著顯著影響。

政黨分歧明顯 1/3民主黨人質疑「自導自演」

根據《華盛頓郵報》報導，這份由新聞媒體評鑑公司NewsGuard所發布的調查指出，在4月發生的白宮記者協會晚宴槍擊事件中，有24%的美國成年人認為該起企圖刺殺案是假新聞，相比之下，認為事件屬實的比例為45%，另有32%表示不確定。

若從政黨立場分析，數據的分歧更為驚人。大約每3名民主黨受訪者中就有1人相信該事件是自導自演；但在共和黨受訪者中，抱持此種看法的比例僅約八分之一。

此外，報告也點出「年齡層」的差異，18至29歲的年輕族群比起年長者，更容易傾向認為該事件是預先排練好的。

▲白宮晚宴槍擊，川普撤離畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）



網路陰謀論瘋傳 白宮怒斥：徹頭徹尾的蠢蛋

事實上，聯邦大陪審團上週才正式起訴涉嫌開槍的男子艾倫（Cole Tomas Allen），指控他犯下包含企圖暗殺總統川普（Donald Trump）在內的四項重罪。

然而，自從艾倫在酒店被捕後，網路上便開始流傳未經證實的陰謀論，聲稱是川普政府為了拉抬總統及共和黨的支持度、並為其白宮宴會廳計畫造勢，才故意製造這起事件。

對此，白宮發言人英格爾（Davis Ingle）在聲明中嚴厲駁斥，「任何認為川普總統會自導自演暗殺案的人，都是徹頭徹尾的蠢蛋。」

「整個政府變實境秀」 三起遇刺案皆成懷疑對象

波士頓大學媒體操弄研究專家多諾萬（Joan Donovan）教授指出，這種現象反映了川普任期內的表演性特質，「想像這是演戲，感覺就像好萊塢情節一樣，整個政府機器似乎已經變成了一場實境秀。」

調查數據也涵蓋了 2024 年發生的另外兩起暗殺企圖：

賓州巴特勒（Butler）造勢遇刺：24%受訪者認為是演戲（民主黨42%、共和黨7%）。

佛州高爾夫俱樂部（Golf Club）暗殺案：16%受訪者認為是演戲（民主黨26%、共和黨7%）。

綜合統計顯示，有21%的民主黨人相信這「三起事件」全都是自導自演，而無黨籍人士與共和黨人的比例分別為11%與3%。

社會信任度崩盤 陰謀論淪為「直覺反應」

針對為何左派人士更傾向質疑事件真實性，多諾萬教授分析，這與民眾對體制可靠性的不安感有關。當政府或機構隱瞞真相、對法律玩弄手段時，民眾會更容易相信針對自己的陰謀，而非系統性的腐敗。

追蹤網路極端主義的專家霍爾特（Jared Holt）則憂心表示，這些數字顯示陰謀論思維已侵蝕美國政治，「這已經變成了越來越多人口的一種直覺反應，數據確實讓人感到慘澹。」

儘管目前沒有任何證據顯示這三起事件是演戲，但「懷疑論」顯然已在美國社會根深蒂固。