美國釋放戰略石油儲備　9大巨頭借走「5330萬桶原油」

▲位於德州的布萊恩蒙德（Bryan Mound）戰略石油儲備（SPR）設施。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府11日宣布，將從戰略石油儲備（SPR）中出借5330萬桶原油給能源公司。這項決策是全球減緩油價波動協議的一環，旨在因應美伊戰爭爆發後，石油市場因緊張局勢而劇烈飆升的現況。

9大能源巨頭進場 借走5330萬桶原油

根據《路透社》報導，美國能源部上個月曾提撥9250萬桶原油配額供企業借貸，最終共有9家能源公司參與，包含艾克森美孚（Exxon Mobil）、托克集團（Trafigura）及馬拉松石油公司（Marathon Petroleum Company），總計借走約58%的配額，即5330萬桶原油。

事實上，能源部早已在今年春天借出約8000萬桶原油，目前正積極邁向總計釋出1.72億桶原油的目標。

封鎖「荷莫茲海峽」引爆危機 美方聯手30國釋油

這項大規模行動源於美國在3月與國際能源署（IEA）30多個成員國達成的協議，預計共向全球釋出約4億桶石油。

當時的主要目的在於緩解因伊朗封鎖「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz）而推高的油價與燃油成本；該海峽是全球石油運輸的咽喉要點，每日承載全球約20%的石油運量。

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）直言，這場戰爭引發了有史以來最嚴重的能源危機。他於5月7日表示，若戰爭導致的供應中斷持續，IEA已準備好從各國戰略儲備中進一步釋放石油。截至目前，成員國已釋出可用儲備的20%。

衝擊11月期中選舉 美油價創2022年以來新高

石油與燃料價格飆升也成為美國國內的政治壓力，尤其是對力求在11月期中選舉保住國會多數優勢的共和黨人而言。根據美國汽車協會（AAA）數據，截至週一，美國汽油均價已來到每加侖4.52美元，創下自2022年以來的新高。

能源部表示，目前採取的是「出借」機制，企業未來須以原油歸還，並支付最高24%的溢額。

此一機制既能穩定市場，又不會對納稅人造成負擔。目前美國戰略石油儲備存放於德州與路易斯安那州沿岸的四處鹽穴中，庫存量約為3.84億桶，尚不足全球四天的總消耗量。