川習會倒數！美兩黨參議員致函川普　促加速4500億對台軍售案

▲川習會前夕美國跨黨派議員致函要求加速對台軍售。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

在美國總統川普準備與中國國家主席習近平會晤前夕，美國聯邦參議院多位跨黨派議員近日聯名致函川普，強烈敦促白宮應立即推動價值14億美元（約新台幣4500億元）且延宕多時的對台軍售案，並強調對台灣的支持「不容談判」，不應成為美中外交磋商的交換條件。

美中峰會前夕 參院連署籲對台承諾「不容談判」

根據《紐約時報》報導，這封由8位跨黨派參議員於本月8日共同簽署的信函指出，川普政府應儘速向國會正式通報這項總額高達140億美元的對台軍售案。

由於川普即將與習近平舉行雙邊峰會，參議員們在信中嚴正呼籲，白宮團隊必須明確表態美國對台支持堅如磐石，且這份支持絕不能淪為美中經濟或外交談判的籌碼。

簽署這封信函的議員包含共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）、匡希恆（John Curtis），以及民主黨籍的夏亨（Jeanne Shaheen）、昆斯（Chris Coons）、絲拉金（Elissa Slotkin）、達克沃斯（Tammy Duckworth）、金安迪（Andy Kim）與羅森（Jacky Rosen）。

140億美元計畫卡關 疑為「川習會」讓路？

這項指標性的對台軍售計畫，早在今年1月就已獲得美國國會資深領袖批准，隨後卻在國務院停滯數月。外界紛紛猜測，這反映出川普政府在重新調整美中關係時，對台政策可能存在分歧。

報導引述匿名官員說法透露，白宮曾私下指示暫緩該案，主因是擔憂在「川習會」前夕引發北京不滿，進而影響峰會氣氛。對此，參議員們在信中反駁，台灣立法院8日剛通過預算上限達7800億元的「國防特別條例」，展現自我防衛決心，美方已無任何理由繼續延後軍售程序。

台通過7800億預算 美議員：美方沒理由再拖

立法院近日三讀通過的7800億元國防特別預算，主要將用於採購包括中程彈藥、反制無人機技術等美製防禦性武器。

參議員們指出，台灣領導層展現出守護民主的團結立場，這正是對美方要求提高國防支出的積極回應，「正如台灣人已展現捍衛家園的決心，我們也必須推動這項關乎美國國家利益的對台軍售。」

儘管川普去年已批准該軍售案的框架，但正式通知國會的程序卻遲遲未完備。面對中國對台軍事壓力與日俱增，美國兩黨議員對白宮釋出的混亂信號日益感到憂慮，認為川普政府應停止觀望，以實際行動補足台灣的防衛需求。