澤倫斯基「無人機外交」大突破　20國有意簽署合作

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，目前有近20個國家表示有興趣與烏克蘭達成無人機交易，且雙方已正式簽署了4份協議。自今年2月下旬伊朗戰爭爆發以來，澤倫斯基積極運用烏克蘭在無人機戰事中的專業經驗，推動一系列「無人機外交」，成功與中東、歐洲多國建立合作關係。

20國洽談中 首批合約已在籌備

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群媒體X上發文指出，烏克蘭的無人機技術已成為外交突破的關鍵，「目前有將近20個國家正參與不同階段的洽談，其中4份協議已經簽署，而這些協議架構下的首批合約目前也正在籌備中。」

根據路透社報導，烏克蘭已分別在3月下旬與沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國建立長期安全夥伴關係。緊接著在4月，烏克蘭又陸續與德國、挪威以及荷蘭簽署了國防與無人機協議。

此外，上個月也與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）簽署了關於國防與能源的合作協議。

鎖定全球版圖 「無人機外交」換能源與糧食

除了目前的合作對象，澤倫斯基也透露，烏克蘭準備與「世界其他地區」在無人機協議框架下展開安全合作，但他並未具體說明是哪些國家或地區，僅強調多虧了這些協議，烏克蘭已開始獲得所需的燃料供應量。

外界分析，澤倫斯基極力推動「無人機外交」，除了強化國防防線，背後更有深層的戰略佈局。

他希望以此協助烏克蘭與中東國家達成能源供應協議，同時為烏克蘭的農產品開拓新的國際市場，在戰爭期間為國家換取必要的資源與生存空間。