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美媒揭川習會「台灣最理想劇本」：最好對話中被邊緣化

▲川習會。（圖／路透）

▲川習會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

備受關注的川習會將於本周登場，台灣料成為兩大強權對談重點話題；然而川普第二任期以來，對台態度展現出比過去更大的模糊空間，引發外界憂心川普可能將作出有利於北京的對台表述。對此，美媒直言，或許對台最好的劇本，就是在美中對話中，台灣被「邊緣化」，而不要成為對談的核心。

川普對台態度模糊　外界憂台灣成川習會「桌上的菜單」

川普去年12月批准對台110億美元（約新台幣3300億元）軍售案，創下美國對台最大軍售紀錄，但相關交付至今尚未推進。川普還曾透露，他已與中國國家主席習近平討論過這筆軍售。

此外，川普多次批評台灣「偷走」美國半導體產業，並要求台灣為美國提供的安全保護付費。同時，川普政府也透過高額關稅壓力，促使台灣加大對美半導體投資，並採購數十億美元的美國液化天然氣與原油。

川普11日在白宮受訪時表示，他預期習近平會要求美方減少對台軍售。川普說，「習主席希望我們不要這麼做，而我會和他討論這件事。」

相關言論已在北京、台北與華府引發對美國對台承諾的關注與疑慮。美國前海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示，台灣支持者擔心，當川習會登場時，台灣將成為「桌上的菜單」。

蒙哥馬利指出，「我確實擔心，我們現在有一位非常交易導向的總統，而若出現某種交易機會，台灣就可能面臨挑戰。」

中國預料施壓美國對台表述讓步

中國方面也已明確釋出訊號，打算將台灣列為此次峰會核心議題之一。中國外交部指出，中國外長王毅日前與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話時，就曾要求美方在台灣問題上「作出正確選擇」，以維護雙邊穩定。

不過，盧比歐則強調，美國對台政策並未改變。他日前表示，美方不希望看到任何「被迫或強制改變現狀」的行為，因為這將破壞全球穩定。他也坦言，台灣雖不是此次訪中的主軸，但「肯定會被討論」。

▲賴清德政府提1.25兆軍事預算，在立院阻擋下未能全額通過。（圖／總統府提供）

▲賴清德政府提1.25兆軍事預算，在立院阻擋下未能全額通過。（圖／總統府提供）

白宮官員則指出，川普第二任期至今批准的對台軍售總額，已超過前總統拜登（Joe Biden）4年任內約84億美元（約新台幣2520億元）的規模。除了110億美元軍售案外，川普去年11月也批准3.3億美元（約新台幣99億元）的軍機零件軍售。

另一方面，台灣也持續面臨美方增加國防支出的壓力。台灣立法院日前終於通過7800億元的軍購預算，但仍遠低於總統賴清德去年提出的1.25兆元方案。川普政府一名高層官員坦言，華府對預算未全額通過感到失望。

台灣國安局長蔡明彥則表示，中國可能在川習會期間進一步操作台灣議題，但美方已透過公開與私下管道多次重申，對台政策沒有改變。

北京當局著眼於「鬆綁」美台緊密關係

分析人士指出，北京最關注的問題，在於習近平是否能說服川普，進一步放鬆美台關係，包括限制對台軍售，或減少美國高層官員訪台。

中國長期將台灣視為「叛離省分」，必要時不排除以武力統一。自1979年美中建交以來，美國雖承認北京「一中」立場，但並未正式支持中國對台主權主張，同時維持對台非正式支持與軍售。

▲川習會，台灣料成重要議題。（圖／路透）

▲川習會，台灣料成重要議題。（圖／路透）

美國長年採取「戰略模糊」政策，表明「不支持台獨」，並反對任何單方面改變台海現狀的行為。不過，外界認為，川普一向打破傳統外交慣例，習近平可能藉此次峰會爭取美方在台灣議題上作出更多讓步。

儘管如此，專家指出，台灣仍握有重要籌碼，也就是全球領先的半導體產業。美國在與中國的科技競爭中，仍高度依賴台灣晶片供應。

台灣大學政治學教授納赫曼（Lev Nachman）表示，「川普至少理解台灣對美國經濟成長的重要性。我認為，這是目前最大的正面因素，代表美國對台政策短期內不太可能出現劇烈變化。」

前美國國務院官員卡根（Edgard Kagan）也認為，雖然川普風格偏向交易導向，但他的政府並未把美中關係中的敏感議題視為可以交換的籌碼。

卡根表示，「川普很清楚槓桿怎麼運作。我不認為他會為了其他利益，直接犧牲美國在台灣的核心利益。」不過，專家普遍認為，台灣能否在川習會後維持穩定地位，仍將取決於雙方峰會後的公開表態。川普周一則再次強調，他相信習近平在自己任內不會對台動武。

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