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「川普訪中」馬斯克、波音執行長等將隨行　黃仁勳未受邀

▲川普與與馬斯克。(圖／路透)

▲川普訪中，馬斯克將是隨行的美企巨頭之一。(圖／路透)

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普本周將訪問中國，白宮官員透露，隨行企業領袖陣容龐大，包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、奇異航太（GE Aerospace）執行長卡普（Larry Culp），以及波音（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）等人。

川普訪中企業隨行團陣容龐大

路透社引述官員說法，其他隨行高層還包括Meta總裁麥考米克（Dina Powell McCormick）、貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、思科（Cisco）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）、美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）、萬事達卡（Mastercard）執行長米巴赫（Michael Miebach）、高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon），以及Visa執行長麥金奈尼（Ryan McInerney）。

波音執行長歐特柏格今年4月曾向路透社表示，波音希望川普政府能協助促成一筆延宕多時的中國大型採購案。

有望推動中國睽違近10年對波音大型訂單

產業消息人士指出，該訂單可能包含500架737 MAX客機，以及數十架搭載奇異發動機的廣體客機。若成真，將是中國自2017年以來首度向波音下大型訂單，也可能成為史上最大規模飛機採購案之一。

輝達執行長黃仁勳未受邀

另一方面，知情人士透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳此次並未隨川普前往北京。消息人士表示，黃仁勳並未受邀，白宮此行重點主要放在農業與商業民航領域，例如波音客機採購案。白宮目前未對此置評。

川普上任後與黃仁勳維持良好關係，並曾同意允許輝達H200晶片出口中國。

不過，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今年4月22日曾表示，由於中國企業在取得政府採購許可上遭遇困難，相關晶片至今尚未正式售出。

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