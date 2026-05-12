華爾街：阿聯酋4月初曾空襲伊朗煉油廠　秘密持續進行打擊

▲阿聯酋認定伊朗是流氓國家。（圖／VCG）



記者張靖榕／綜合報導

美媒揭露，阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）近幾個月來其實一直秘密對伊朗發動軍事打擊，顯示這個波斯灣國家已從過去相對低調的區域角色，轉變為對伊朗態度最強硬的中東國家之一。

阿聯酋秘密持續攻擊伊朗

《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述知情人士說法，阿聯的秘密軍事行動包括攻擊伊朗位於波斯灣拉凡島（Lavan Island）的一座煉油廠。該次攻擊發生於今年4月初，當時正值美國總統川普宣布美伊停火之際。爆炸引發大火，並使煉油設施大部分產能停擺數月。

阿聯並未公開承認相關軍事行動，但伊朗當時曾表示，該煉油廠遭敵對勢力襲擊，隨後對阿聯與科威特展開大規模飛彈與無人機報復攻擊。

遭伊朗猛烈空襲 怒轉戰略思維

自從美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗將大量攻擊火力集中於阿聯，累計向阿聯發射超過2800枚飛彈與無人機，規模甚至超過對以色列的攻擊。相關攻勢重創阿聯航空、觀光與房地產市場，也導致裁員與無薪假潮。

報導分析，這場衝突已改變阿聯的戰略思維。阿聯政府如今將伊朗視為威脅國家經濟模式與區域穩定的「流氓國家」，並持續與美國保持密切軍事合作。

除了軍事行動外，阿聯也支持聯合國草案，授權必要時可動用武力打破伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖。同時，阿聯還關閉與伊朗有關的學校與社團，並限制伊朗公民簽證與過境。