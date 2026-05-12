川普：認真考慮將委內瑞拉納入美國第51州

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普再度拋出震撼言論，他近日接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示，正「認真考慮」讓委內瑞拉成為美國第51州。

繼格陵蘭、加拿大之後 川普又想把委內瑞拉納入美國領土

川普過去曾多次威脅要吞併或以軍事力量控制其他主權地區，包括加拿大、格陵蘭、巴拿馬及古巴。這次相關言論則出現在美方今年初針對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動之後。

報導指出，美國今年1月成功逮捕馬杜洛與其妻子佛洛雷斯（Cilia Flores）後，白宮官員持續往返卡拉卡斯（Caracas），與美國能源及礦業公司協調合作，同時尋求與臨時政府領袖羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）建立更密切關係。隨著美伊衝突升高、全球能源供應吃緊，相關談判近期明顯加速。

《福斯新聞》主播羅伯茲（John Roberts）透露，川普目前正「嚴肅考慮」推動委內瑞拉成為美國第51州。不過，根據美國法律，若無國會批准及委內瑞拉同意，川普無法單方面完成此事。

川普政府聚焦復興委國石油

白宮助理新聞秘書威爾斯（Olivia Wales）則向《獨立報》（The Independent）表示，美委關係目前「極為良好」，並稱委內瑞拉石油產量正在快速恢復，「大量資金即將流入，協助偉大的委內瑞拉人民」。她還強調，「只有川普總統能讓這段新夥伴關係重新復甦，而且最好的還沒到來。」

川普日前在白宮受訪時，形容美國在委內瑞拉的行動是「軍事天才」。他還在5月10日播出的專訪中表示，「委內瑞拉現在是一個非常快樂的國家」，並稱當地石油產量已創多年新高，「大型石油公司正帶著最龐大、最漂亮的鑽油設備進入當地。」

不過，外界也擔憂，美國原先宣稱推動委內瑞拉民主化的目標可能已遭淡化。由於羅德里奎茲政府至今未宣布民主選舉時間表，加上川普曾稱美國將「無限期管理」委內瑞拉，引發批評聲浪。

川普能源顧問艾根（Jarrod Agen）近期向《Politico》表示，美國目前已進入「穩定階段」，重點是讓能源合作順利推進，並為委內瑞拉日常運作提供資金。

美國已於3月重啟駐卡拉卡斯大使館，雙方直航班機也在上月恢復。

川普在今年1月宣布馬杜洛遭逮捕後曾表示，美國將由臨時團隊接管委內瑞拉一段時間，直到華府認為可以進行「和平且公正的過渡」。他當時也未排除派遣美軍地面部隊的可能性，並強調美方將保護委內瑞拉龐大的石油基礎設施。

川普還表示，美國未來將向其他國家出售大量委內瑞拉石油，「我們現在是做石油生意的。」他並聲稱，美國石油公司計畫投資1000億美元（約新台幣3兆元）重建委內瑞拉石油與天然氣基礎設施。