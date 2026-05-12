川普：將與習近平談對台4393億軍售　不認為中國會犯台

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預定本週三（13日）前往中國訪問，他在白宮受訪時坦言，將在「川習會」中與中國國家主席習近平當面商討美國對台灣軍售的議題，並強調自己不認為北京當局會採取武力奪取台灣。

川普今日在橢圓形辦公室被媒體問及，美國是否應維持對台販售武器的政策，他並未給出肯定的承諾，而是直言習近平主席不希望美國繼續軍售，因此他會親自與對方談論這項議題。川普表示，軍售案僅是雙方即將交涉的諸多項目之一。

川普與習近平私人關係良好

對於兩岸局勢的擔憂，川普似乎刻意淡化中國試圖動武奪台的可能性，他表示自己與習近平的關係非常好，且對方清楚他並不希望看到衝突發生，因此他認為「我們會沒事的」。川普指出，儘管美國距離台灣非常遙遠，但周邊如日本等國都對台灣給予極大支持。

此次訪問是川普自2017年以來，睽違9年再次踏上中國領土，也是他連任後的首度訪中。白宮官員預告，除了高度敏感的台灣議題外，雙方會談內容還將涵蓋伊朗戰爭、人工智慧（AI）、核武競爭以及稀土供應鏈等全球經貿與安全焦點。

雙方將針對多項全球議題交鋒

根據行程安排，川普將於5月13日晚間抵達北京，14日出席歡迎儀式後，上午與習近平舉行雙邊會晤，下午則由習近平陪同參觀列入世界文化遺產的天壇公園。週五兩人將共進工作午餐，並於當日結束這場為期3天2夜的國事訪問。

外界分析，川普正計畫與習近平商討尚未批准、價值高達140億美元（約新台幣4393億元）的對台軍售案，若真的列入談判，他將成為首位與中國領導人討論此議題的美國總統。