伊朗提終戰方案遭川普打槍！官方曝停戰條件：沒要求任何讓步

▲伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）。（圖／VCG）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗近期重啟談判，但雙方針對停火與終戰條件仍嚴重分歧。美國總統川普10日公開表示，已看過伊朗對美方停戰方案的回應，但內容「完全無法接受」，讓原本脆弱的停火局勢再度陷入僵局。隨著消息曝光，外媒也陸續披露伊朗提出的多項條件，包括解除制裁、解凍海外資產，甚至要求美國支付戰爭賠款。

根據《路透社》、《半島電視台》等外媒報導，伊朗透過巴基斯坦向美方遞交回應內容，要求結束區域內所有戰線的衝突，尤其是黎巴嫩戰事，同時要求美國解除對伊朗的海上封鎖、停止對伊朗石油出口制裁，並解凍多年來遭凍結在海外銀行的伊朗資產。

▲以色列10日再度對黎巴嫩全境發動密集空襲。（圖／路透）

伊朗喊「提議合理」 警告美國別再攻擊

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）11日在例行記者會上強調，伊朗「沒有要求任何讓步」，只是要求自身合法權利。他表示，「要求結束戰爭、解除封鎖與海上掠奪行為，以及釋放被不公正凍結的伊朗資產，都是合理且負責任的提議。」

巴蓋伊也警告，美國若再次對伊朗發動攻擊，德黑蘭將不會克制報復行動，甚至可能限制更多外國軍艦進入荷莫茲海峽。他強調，「只要我們被迫作戰，我們就會戰鬥到底；但只要還有外交空間，我們也會把握機會。」

此外，多家外媒指出，伊朗還要求美國承認其對荷莫茲海峽的主權，並建立區域與黎巴嫩安全機制。部分消息甚至稱，伊朗提出美方應支付戰爭賠償，不過這項說法尚未獲得伊朗官方正式證實。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

川普拒絕提案 油價與中東局勢再受衝擊

面對伊朗提出的條件，川普在自家社群平台Truth Social發文直言，「我不喜歡，完全無法接受！」但並未進一步說明是哪些內容讓他無法接受，也未透露是否仍會持續談判，或考慮轉向軍事手段。

由於美伊僵局再度升高，市場也憂心荷莫茲海峽局勢惡化，國際油價11日應聲上漲近3%。外界同時關注，川普即將於13日前往北京與中國國家主席習近平會面，美伊問題與中東情勢，預料也將成為「習川會」的重要議題之一。