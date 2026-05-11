川普巨型金色雕像坐落高球場！本人也按讚：藝術品

▲雕像呈現川普遇刺未遂後高舉拳頭姿態，部分宗教人士質疑有偶像崇拜意味。（圖／翻攝自X／ @pastormarkburns）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國佛州川普國家多羅高爾夫俱樂部近日出現一座巨型金色川普雕像，讓即將重返當地舉辦的2026年PGA巡迴賽凱迪拉克錦標賽，還沒開打就先引發話題。這座雕像本體高約15英尺（約4.6公尺），若加上基座總高度約22英尺（約6.7公尺），外型採鍍金青銅打造，呈現川普在2024年7月遇刺未遂後高舉拳頭的姿態。

雕像設置在練習場附近，由雕塑家科特里爾（Alan Cottrill）創作，並由加密貨幣團體「$PATRIOT」委託製作。揭幕儀式由長期支持川普的福音派牧師伯恩斯（Mark Burns）主持，地點選在邁阿密的川普多羅度假村。伯恩斯致詞時表示，這座雕像並非要神化川普，而是象徵韌性、自由與愛國精神，也是一種「對生命的頌揚」。

不過，金色巨像一亮相便引發兩極反應。部分宗教人士批評，這樣的設計與呈現方式容易被視為偶像崇拜，甚至質疑與《聖經》教義相違。面對外界爭議，伯恩斯也強調，他們敬拜的對象只有耶穌基督，試圖淡化外界對個人崇拜的批評。

這座雕像也成為球員與現場人員討論焦點。高球名將福勒（Rickie Fowler）受訪時打趣說，雕像會讓他看起來更矮；麥克尼利（Maverick McNealy）則形容雕像「非常高、非常金」，但尚未決定是否要與雕像自拍。不過也有工作人員對合影顯得保留，甚至婉拒在雕像前團體拍照的安排。

據了解，這項雕像計畫原本預計在川普第二次就職前亮相，但因付款問題一度延宕，直到今年4月底款項結清後才順利落腳球場。川普本人則在自家社群平台真相社群（Truth Social）分享照片，稱這座雕像是「真正的藝術品」，也讚揚設置者是「偉大的美國愛國者」。