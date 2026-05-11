任天堂股價重摔7%！Switch 2漲價嚇壞投資人

▲任天堂宣布調漲Switch 2售價，市場憂心買氣受影響，股價週一在東京下挫7%。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

任天堂今（11）日在日股下跌7%，主因是公司宣布調漲Switch 2售價，加上市場擔憂目前缺少足以帶動新主機買氣的重量級遊戲，讓投資人信心受到衝擊。

任天堂公布截至今年3月的會計年度財報，硬體銷售表現依舊強勁。不過，雖然市場一向知道任天堂財測偏保守，但這次對本年度的展望仍低於投資人期待。

總部位於京都的任天堂，過去曾靠《賽爾達傳說》等招牌系列作品，延長第一代Switch生命週期。近年雖有《Pokemon Pokopia》等受歡迎作品，但市場認為，目前遊戲陣容缺少可能帶動銷售爆發的重磅大作。

任天堂也宣布調高Switch 2價格。日本市場的日文版Switch 2機型，將自5月25日起漲價1萬日圓（約新台幣2000元），售價調高至5萬9980日圓（約新台幣1萬1996元）；美國等市場則將自9月1日起調漲。

由於任天堂擁有大量休閒玩家客群，這類消費者通常對價格更敏感，因此漲價消息格外受到關注。同時，電子產品製造商正面臨記憶體晶片價格飆升，也增加成本壓力。

分析師指出，新主機上市後第二年將是關鍵，任天堂今年若能推出AAA等級的瑪利歐新作，仍可能重新帶動市場熱度。不過相較於業務更多元的Sony，任天堂雖已將角色與IP延伸到電影、主題樂園，整體營收仍高度依賴核心遊戲事業。