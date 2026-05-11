漢他病毒再添1例！郵輪疫情擴大　法籍女病情惡化隔離中

▲ 洪迪斯號10日抵達特內里費島，停靠格拉納迪亞港後乘客改搭小船上岸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

豪華郵輪「洪迪斯號」（Hondius）漢他病毒疫情持續擴大，截至台灣時間11日，再添2名乘客確診感染安地斯病毒株，分別為法國籍及美國籍旅客，其中法國確診女性病情正持續惡化。

法國確診女性病情惡化 22接觸案例追蹤中

綜合《路透》及《法新社》，法國衛生部長李斯特（Stéphanie Rist）11日接受France Inter訪問透露，這名女性是洪迪斯號上5名法籍乘客之一，已被安置於巴黎隔離，10日深夜起明顯不適，檢測結果確認陽性。

其餘4名法國乘客雖初步檢測結果為陰性，仍將接受複檢。法國當局目前也已追蹤22起接觸案例，正透過行政命令加強接觸者隔離措施。

美國1人輕度確診 CDC：勿比照新冠應對

美國衛生及公共服務部（HHS）此前於10日宣布，17名返美的旅客中有1人輕度確診，另有1人出現輕微症狀。

美國疾管中心代理主任巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）受訪時強調，「這不是新冠肺炎，我們不應用對待新冠的方式來處理」，其餘乘客可依個別風險評估，選擇居家隔離或前往內布拉斯加州專責設施。

疫情3死起源曝 WHO確認唯一人傳人病毒株

這波疫情自洪迪斯號4月1日從阿根廷烏斯懷亞出發後陸續爆發，迄今造成3人死亡，包括一對荷蘭夫妻及一名德籍女性。世界衛生組織（WHO）相信，首例感染發生於郵輪啟航前，已確認病毒株為安地斯病毒，即漢他病毒中唯一已知可人傳人的類型。

西班牙已協調在加那利群島特內里費島完成大規模疏散，截至10日共撤離94人，最後24名乘客預計11日下午搭機返國，目的地分別為荷蘭及澳洲。撤離完成後，船上約30名船員將隨郵輪返回荷蘭，所有人員及仍安置於船上太平間的德籍死者遺體都下船後，全船將進行徹底消毒。

WHO建議所有乘客自10日起接受42天隔離，並每日監測發燒等症狀。不過各國官員一致強調，漢他病毒傳染力遠低於新冠病毒，目前對全球公衛風險依然有限，毋須過度恐慌。