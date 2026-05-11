男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」　停藥可完全恢復

▲ 科學家透過研究找到暫時抑制精子形成的方法。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

男性避孕迎來重大突破，美國康乃爾大學（Cornell University）研究團隊歷經6年實驗，成功找到一種能暫時「關閉」精子生產的非荷爾蒙方法，且停藥後可完全恢復生育功能，相關成果已刊登於頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

鎖定減數分裂 癌症藥物意外成關鍵

綜合《獨立報》等外媒，研究人員將目標鎖定「減數分裂」（meiosis）這個負責產生生殖細胞的自然過程，透過干預其中特定檢查點，成功讓精子暫時停止生產。實驗中使用的關鍵物質JQ1是一種原本開發用於癌症研究的小分子抑制劑，能精準干擾減數分裂的前期第一階段，進而阻斷精子形成。

在動物實驗中，雄性小鼠連續3周接受JQ1給藥後，精子生產完全停止，染色體行為等減數分裂的關鍵步驟也明顯受到抑制。停止用藥後，6周內精子生產即恢復正常水準，恢復生育能力的小鼠所產下的後代也完全健康，且具備正常繁殖能力。

刻意避開幹細胞 確保生育力不永久受損

康乃爾大學遺傳學教授、康乃爾生殖科學中心主任柯恩（Paula Cohen）表示，「我們的研究證明減數分裂可完全恢復，精子功能正常，更重要的是後代一切正常。」她也指出，研究團隊刻意避開精原幹細胞，因為一旦破壞這類細胞，男性將永久喪失生育能力，這也是鎖定減數分裂階段的原因。

目前男性避孕選擇有限，主要仍依賴保險套與輸精管結紮。結紮雖提供長期效果，但許多男性對手術心存疑慮；荷爾蒙療法的研發也因潛在副作用受阻。柯恩團隊所提出的非荷爾蒙、可逆轉途徑，因此被視為男性避孕研究的「聖杯」。

每3個月施打一次 上市仍需嚴格安全評估

研究人員表示，若能成功應用於人體，未來男性避孕藥物可能以每3個月施打一次的注射劑型或貼片方式提供，以維持持續效果。不過任何候選藥物在正式上市前，仍需接受嚴格安全性評估。