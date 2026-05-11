40年懸案偵破！警扮「口香糖推銷員」取得DNA　連環殺人魔終認罪

圖文／鏡週刊

在1980年代的美國華盛頓州艾佛列特（Everett），發生了震驚當地的案件，1名女子遭姦殺，此後40多年都未能破案。而在現代鑑識科技與警方大膽的臥底計畫下，終於讓潛伏多年的性侵殺人犯米切爾·加夫（Mitchell Gaff）落網。

口香糖誘敵計畫：一場精心設計的試吃秀

根據《CNN》報導，2024年1月，3名偵查員穿上印有商標的T恤、手拿傳單，敲了68歲嫌犯加夫的大門。他們自稱是口香糖公司的行銷人員，正在進行產品測試。穿著睡褲的加夫毫無戒心地邀請警察進屋，並興致勃勃地參與了新口味測試。

偵查員羅哥提（Susan Logothetti）表示：「當他將咬過的口香糖吐進回收皿時，我盯著那帶有唾液的殘渣，內心的激動幾乎難以掩飾。」這塊被加夫「隨口一吐」的口香糖，成為了將他送進監獄的關鍵鐵證。

鑑識科技大躍進：從雜亂DNA中剝離真相

這起命案之所以懸宕40年是因為1980年代的DNA技術尚未成熟。在1984年韋弗（Judy Weaver）命案現場，雖然警方採集到了樣本，但其DNA訊號微弱且極度混雜。

直到近年，鑑識團隊利用新型軟體STRmix進行「解構」，成功從死者、死者男友及雜亂訊號中，剝離出屬於「神祕第三人」的精確DNA圖譜。當這組圖譜被輸入全國犯罪者資料庫後，系統立刻彈出了加夫的名字，顯示他在1984年曾因性侵兩名少女，所以資料被登記入庫。

洗清40年不白之冤

這次破案不僅抓到了真凶，更為受害者家屬洗清了長達40年的懷疑陰影。在1984年韋弗命案中，她的男友曾被警方列為頭號嫌疑人，直到1994年去世前，他都在懷疑的眼光下生活。

而面對堅不可摧的DNA證據，加夫在今年4月正式承認，自己在1980年與1984年分別殺害了維西（Susan Vesey）與韋弗。他坦承當年會隨機嘗試敲門，發現沒鎖便入屋施暴。

倖存者的勇氣：遲來半世紀的釋懷

本案最令人動容的，是曾於1979年在加夫手中死裡逃生的倖存者歐布萊恩（Jacalyn O'Brien）。她回憶當年加夫持槍並持刀攻擊她，她憑藉父親教導的搏鬥本能奮力反擊，才得以逃出魔掌。

現年76歲的歐布萊恩坦言，這50年來她從不敢在家開電視或廣播，只為了聽清楚屋內是否有任何細微聲響。得知加夫被捕後，她終於能夠勇敢走入法庭：「我拒絕在那混蛋面前流淚，我要讓他看到我活得很好。」

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