53年懸案破了！失蹤女子「離奇流落3千公里」　失控跳車身亡

▲27歲的拉尼爾（Cheryl Lanier）於1973年失蹤（圖／翻攝舊金山警察）



記者吳美依／綜合報導

美國加州舊金山警察局（SFPD）7日宣布破獲一起懸宕53年的懸案，透過DNA比對確認，1973年在灣區失蹤的一名27歲女性，原來出現在1900多英里（約3057公里）之外的德州，但早已不幸過世。

53年懸案告破 她竟在3000公里外

《紐約郵報》報導，拉尼爾（Cheryl Lanier）1973年最後一次被目睹出現在舊金山灣區，但直到2010年才被通報失蹤，因此即使調查人員努力追查，案情始終無法推進。目前尚不清楚，為何她在失蹤37年後才被通報失蹤。

直到2025年7月，案情終於出現重大突破，德州哈里斯郡（Harris County）警方主動通報，因為他們懷疑當地一具無名女屍可能與該失蹤案有關。

接下來，舊金山警方聯合休士頓警察局及加州司法部法醫服務局追查線索，終於透過DNA分析成功比對身份，確認無名女屍就是拉尼爾，終於在53年後宣告結案。

她失蹤3年後去世 生前行跡成謎

舊金山警方並未公布太多資訊，僅形容拉尼爾是一名身高5英尺7英吋（約170公分）、體重約130磅（約59公斤）的非裔女性，頭髮與瞳孔均為棕色。

休士頓警方發言人席爾瓦（Jodi Silva）表示，拉尼爾於1976年9月30日去世，也就是她實際失蹤的3年之後。

不過，在她死亡前2天，拉尼爾曾經出現在10號州際公路路肩。當時一名卡車司機停靠路肩檢查輪胎，拉尼爾主動靠近要求搭便車。

卡車司機拒絕並且試圖駛離，未料拉尼爾竟擅自爬上車廂，要求接手駕駛並宣稱車輛即將「爆炸」。隨後，她從行進中的車上一躍而下，送醫急救2天後仍傷重不治。

不過，拉尼爾當初接受治療的醫院現已拆除，卡車司機與另外2名目擊者也均已離世，第三名證人則是查不到相關資訊。