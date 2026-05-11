泰國60天免簽將喊卡！　觀光部長宣布：再加收300泰銖入境費

▲泰國擬取消現行免簽觀光政策。（圖／記者陳涵茵攝）



記者王佩翊／編譯

泰國旅遊免簽政策即將出現重大轉變，泰國觀光部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）11日宣布，為打擊跨國犯罪並優化觀光品質，計畫取消現行的60天免簽措施，縮短外國遊客在泰國的停留天數。不僅如此，他也強調，未來入境泰國還要加收300泰銖（約新台幣290元）的入境費，相關法案最快將於近期提交內閣審議。

根據Khaosod報導，目前泰國針對93個國家提供60天免簽的觀光優待措施，但未來預計縮短至30天。觀光部長素拉薩指出，泰國外交部正緊鑼密鼓研擬取消現行免簽政策的細節。

過去為了振興觀光，泰國對包括台灣在內的93個國家與地區開放免簽，且停留天數加碼至60天，但也導致不少犯罪份子披著遊客外衣，入境後長期滯留從事非法勾當。

素拉薩強調，根據觀光局研究顯示，外國遊客在泰國的平均停留時間僅為9天左右，即便是停留最長的挪威遊客，平均也僅21天。因此，政府認為將停留期限縮短至30天已綽綽有餘，若有實習或醫療需求，則應申請專門類別的簽證，而非濫用觀光免簽。

除了縮短停留天數，泰國政府也重提醞釀多時的「入境費（Entry Fee）」計畫。素拉薩證實，未來將向每位外國遊客徵收300泰銖的費用，這筆資金將撥入「泰國旅遊促進基金」，用於旅遊設施開發及外國遊客意外保險等用途。

素拉薩表示，初步計畫將優先針對透過「搭乘飛機入境」的旅客進行徵收，並強調該政策「一定會實施」，目前相關提案已進入最後細節敲定階段，預計近期內就會提交泰國內閣（Cabinet）進行最後表決。