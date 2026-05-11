日本惡狼「性侵10女童」判無期徒刑！　2審上訴被駁：具社會威脅性

▲日本一名男子性侵10名女童，被判無期徒刑。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名30歲的醫院前員工柳本智也，在6年內性侵10名女童，甚至導致對方受傷並拍下不雅照，罪行深重，一審被判無期徒刑。辯護方認為量刑不當，提出上訴，不過高等法院認定其罪行極其卑劣、計畫性極高，因此二審駁回上訴，維持一審無期徒刑判決。

根據《每日新聞》報導，現年30歲的柳本智也2016年3月至2022年5月期間，在大阪府內展開長達6年的恐怖狩獵，性侵至少10名女童。令人震驚的是，犯罪對象全是年幼的國小女童，年齡介於8歲至12歲之間。

判決書指出，柳本的犯案手法極其殘暴，他多次持美工刀闖入被害女童家中或在住家附近伏擊，強行捂住被害人的嘴巴，用美工刀威脅稱，「敢哭就殺了妳」。等到女童不敢反抗後，便開始犯行，包含性侵致傷、威脅強迫全裸等，甚至將殘酷的性侵過程用智慧型手機拍下，製造大量的兒童色情影像。而他也有同一手法得逞多次。

在一審判決中，柳本智也的辯護律師主張，被告童年時期也曾遭遇女性性侵害，導致其在人際關係與性觀念上出現障礙，認為應判處有期徒刑。然而，大阪地方法院法官認為，柳本在犯案時具備完全的判斷能力，且犯案過程顯示出極高的計畫性與強烈的犯罪意圖，行為模式冷酷且執著。

法官在判決中重申，被害女童本應是被社會保護與培育的脆弱群體，但柳本卻殘忍地傷害了她們人格最根基的部分，造成的肉體與精神打擊無法預估，影響極可能伴隨孩子一生，因此2025年2月判處其無期徒刑。

柳本智也隨後提出上訴，大阪高等法院法官11日針對此案作出最終判決。法官指出，一審的量刑並無不當，被告對性犯罪的抵抗力極其薄弱，犯罪行為極具社會威脅性，因此駁回被告律師「法令適用錯誤」與「量刑不當」的主張，維持一審無期徒刑判決。