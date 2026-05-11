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北韓大發戰爭財　南韓國情院：援俄3年獲利「逼近1年GDP」

▲▼ 北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁會晤。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》報導，北韓因向俄羅斯提供軍援，正在享受前所未有的意外之財，以武器與兵力換取外匯及能源供應。南韓國家情報院最新估算，北韓向俄羅斯輸出武器與兵力，在3年的時間裡累計進帳138億美元，幾乎相當於北韓全年國內生產毛額（GDP）。

北韓向俄羅斯提供物資的情況，於2022年烏克蘭戰爭爆發那一年披露，2024年6月金正恩與普丁簽署全面夥伴協議後，更顯著擴大規模，並且開始派遣軍隊。

根據南韓國家情報院估計，截至2025年，北韓已運送價值70億至138億美元的武器。除了持續供應火箭炮與砲彈，北韓也被認為提供近250枚KN-23短程彈道飛彈。

▼北韓青年報名參軍。（資料照／朝中社）

▲▼北韓140萬青年報名參軍。（圖取自朝中社社）

作為回報，北韓很可能不只獲得外匯，還有武器材料、軍事技術及民生物資。

從2024年秋天算起的僅僅1年多內，莫斯科就為北韓兵力部署支付逾6億美元報酬。根據今年2月訪問烏克蘭的一名南韓議員報告，目前仍有約1萬名北韓特種部隊留在戰區，另有估計1萬名工兵及數百名無人機操作員與士兵在前線提供火力支援。據報，北韓計劃再向俄羅斯增派3萬名兵力。

據悉，這些在俄羅斯作戰的北韓士兵月薪約2000美元，陣亡撫卹金最高達1萬美元。南韓國情院數據顯示，截至今年2月，大約6000名北韓軍人傷亡。

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