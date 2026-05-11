最怕川普脫稿演出！　專家曝川習會「最好情況」：完全不談台灣

▲ 川習去年在釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平本周將舉行峰會，台灣正屏息以待。多名專家指出，對台北而言，最理想的結果就是重演去年釜山川習會「根本不提台灣」，但這樣的期待恐怕難以實現。

美國國務卿盧比歐本月稍早已明確表示，他「確信台灣會是會談議題之一」。北京方面更直接點名台灣是中美關係中「最大風險」，表明將藉這次機會，試圖鬆動華府對台北的支持，以及總統賴清德強化台灣防衛的努力。

台灣官方審慎樂觀 吳志中坦承憂慮

一名台灣外交部高層人士向《日經亞洲》透露，台灣民眾確實「對川習會感到憂慮」，但多數官員對外仍保持審慎樂觀的態度。外交部長林佳龍11日表示，對與美國的夥伴關係「充滿信心」；台灣駐美代表俞大㵢上周也稱，台灣理解美中高層交流的必要性。但外交部政務次長吳志中仍坦承，擔心台灣會「被端上談判桌」。

分析人士警告，川普在峰會上任何涉台即興發言都可能掀起軒然大波。歐亞集團（Eurasia Group）分析師指出，北京希望川普公開表態「反對台灣獨立」或「不反對和平統一」，並點出在兩人一對一會談的情況下，「不能排除習近平臨時提出要求，川普便隨口回應的可能性」。

專家憂川普脫稿演出 一字之差影響深遠

布魯金斯學會（Brookings Institution）中國中心研究員金沛雅（Patricia Kim）也提醒，即便此次峰會不會出現正式政策轉向，川普仍可能「脫稿演出」，且他「未必能理解長年政策措辭中的細微差異，且已展現出有意模糊傳統界線。」

▲ 雙方上次會談隻字未提台灣。（圖／路透）

就現行立場而言，美國慣用語是「不支持」台灣獨立，而非北京要求的「反對」，一字之差卻有深遠影響。歐亞集團表示，若美方措辭出現轉變，「將是此次峰會最具影響力的承諾」，不僅嚴重打擊台灣執政黨民意支持，更將重塑美國及其他國家與兩岸關係的基準線。

國防預算被砍38% 增添台灣談判籌碼隱憂

台灣內部政治也為局勢增添壓力，由國民黨主導的立法院上周通過國防預算，較賴清德最初提的的400億美元方案大砍約38%，據報令部分美方人士感到失望。芝加哥全球事務委員會（Chicago Council on Global Affairs）副主席郭泓均（Raymond Kuo）警告，任何台灣被認為對防衛欠缺承諾的訊號，都可能被特定勢力用來合理化美中進一步靠攏。

前歐盟主席訪台 跨黨派共識仍在

各界憂慮之際，歐洲政界元老、前歐盟執委會主席巴洛索（José Manuel Barroso）罕見訪台，帶來一絲安定力量。他認為川習會不太可能真正撼動台海現狀，「習近平和中國對台灣的立場不會改變，這點我毫不懷疑」，且美國朝野對台灣的共識同樣非常堅定，從兩黨、外交與情報界、國會到學術界都是如此。

也有前美國官員指出，北京此時不太可能在台灣問題上大力施壓，原因在於台灣已是美國的跨黨派議題，且國會對台防衛的承諾早有法律明文保障。儘管如此他也強調，一旦川普發表任何暗示美方立場鬆動的言論，都可能對整個區域的威懾力產生重大影響。