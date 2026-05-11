美國德州貨物列車「車廂驚見6屍體」！　疑偷渡移民遭高溫悶死

▲德州發生疑似偷渡移民命喪貨物列車的事件。（圖／Union Pacific Railroad）



記者王佩翊／編譯

美國德州邊境城市拉雷多（Laredo）10日驚傳一起駭人聽聞的鐵道慘案，一列停靠於調車場的貨運列車，在進行定期檢查時，員工發現在用來運送貨物的篷車中，竟藏有6具遺體。

根據CNN報導，拉雷多警署表示，這起事件發生於10日下午3時30分左右。聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific Railroad）的員工在調車場對列車進行例行檢查時，推開事發貨物列車的其中一節篷車的大門，赫然發現裡面躺著6名男女，且皆已明顯死亡。

警方接獲通報後火速封鎖調車場。初步調查顯示，該節車廂內並無任何倖存者。由於事發當時當地氣溫高達35度，且車廂內空間密閉，警方目前正針對這6人的確切死因以及身分展開調查，不排除是一起集體偷渡失敗導致的熱衰竭死亡事件。

聯合太平洋鐵路公司是唯一一家運作範圍橫跨國境、並提供所有通往墨西哥通路服務的鐵道公司。警方目前尚未公布死者的國籍、年齡或在留資格，但考慮到地點位於美墨邊境路徑，外界猜測這可能是一起移民試圖透過鐵路偷渡進入美國，卻不幸因極端高溫而送命的慘劇。