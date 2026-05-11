川習會敲定！川普傳變心住「1晚46萬北京四季」　直擊停20輛警車

圖文／鏡週刊

美國總統川普將於13日至15日訪問中國，北京也在峰會前夕悄悄進入高度戒備狀態。《韓聯社》今（11日）直擊北京美國駐中國大使館周邊時發現，1間被外界視為川普可能下榻地點的五星級豪華飯店外，竟停滿超過20輛公安巡邏車，現場瀰漫不同尋常的緊張氣氛。

根據《韓聯社》報導，位於美國駐中國大使館附近的高級飯店前方道路，當天一早就停滿大量白藍相間的公安巡邏車，路邊停車區幾乎全被警車占據，部分車輛雖未開啟警示燈，但仍維持待命狀態。現場雖未見大批警員現身，但明顯增加的警力部署，已讓周邊氣氛顯得格外嚴肅。

甚至有巡邏車不斷在周邊道路低速巡邏觀察，附近民眾也坦言「和平常不一樣」。北京外交圈則盛傳，川普此行極可能入住該飯店，原因在於地點距離美國駐中大使館僅約5分鐘車程，無論維安或美方隨行團隊支援都相對便利，因此長年以來都是美國高層訪中的熱門住宿地點。

更耐人尋味的是，線上旅遊平台也已出現異常狀況。川普訪中期間的13日至15日，飯店所有房型均無法預訂，頁面僅顯示「無可預訂客房」。櫃檯人員面對詢問時，也僅低調表示「那段時間已客滿」，並稱16日起才恢復訂房。

▲ 川普訪中期間的13日至15日，飯店所有房型均無法預訂，頁面僅顯示「無可預訂客房」。（翻攝自北京四季酒店官網）

據悉，這間飯店曾因阿根廷足球巨星梅西於2023年入住而聲名大噪，其中最受矚目的皇家套房，設有專屬辦公室與大型宴會空間，被視為接待元首級人物的頂級房型。根據過去消息證實，梅西當時入住的飯店即是「北京四季飯店」，外傳該套房每晚價格高達10萬人民幣，換算約新台幣46萬元。

▲ 據悉，這間飯店曾因阿根廷足球巨星梅西於2023年入住而聲名大噪，其中最受矚目的皇家套房。（翻攝自北京四季酒店官網）

不過，與飯店外的緊繃氛圍相比，館內景象卻相對平靜。1樓大廳仍有住客辦理退房，餐廳內也有不少人悠閒享用早餐，看不出重大外交活動即將登場。

另一方面，川普2017年首次訪中時曾入住的「御用飯店」瑞吉，目前則未見明顯異狀，也讓外界更加猜測，這次川普可能真的已改變住宿選擇。

而被視為此次「川習會」主舞台的人民大會堂，目前周邊同樣維持正常景象。記者實際從該飯店搭車前往人民大會堂，全程約11公里、25分鐘車程，途中經過天安門廣場時，仍可見大量觀光客拍照打卡，道路車流也一如往常壅塞，尚未出現全面封街或高規格維安畫面。

綜合美中雙方目前公布資訊，川普預計14日將在正式歡迎儀式後，與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，之後還將一同參觀北京知名景點天壇公園並出席國宴。15日則安排茶敘與工作午餐，為此次訪中行程畫下句點。

這也是川普自2017年11月以來，時隔約8年半再次訪問中國，同時也是2人自去年釜山APEC會議後，相隔約半年再度面對面會談。

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