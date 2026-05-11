日本「神鬼保全」成內鬼！搬走1.35億日圓現金　認：拿來買春賽馬

▲日本一名保全趁同事不注意，前後偷走1.35億日圓的現鈔。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本知名保全公司「ALSOK」一名57歲資深保全涉嫌利用職務之便，多次潛入委託銀行盜領ATM內的現金，短短1個月內竟搬走高達1.35億日圓（約新台幣2800萬元）。男子得手後隨即人間蒸發半年。警方日前終於在京都將其逮捕歸案。他落網後則坦承，贓款已全數花在嫖妓、賽馬以及買精品。

趁同僚不在監視器死角作案！保全主管變大盜「連偷1.35億」

根據《日本新聞網》報導，現年57歲的嫌犯大山剛原任職於知名保全公司ALSOK。警方調查發現，大山剛涉嫌在2025年12月多次從公司受託負責保全業務的東京都多間銀行ATM偷竊現金。

大山剛當時身為現場管理負責人，權限極大，他趁著同事在其他房間工作、無法監視其行動的空檔，多次大膽開啟ATM機台，避開監視器死角，陸續偷走總計1億3500萬日圓的現鈔。

潛逃京都躲藏半年！落網認了：錢都花在嫖妓、賽馬跟名牌

大山剛自2025年底開始便請假，隨後音訊全無、人間蒸發，直接消失。警方隨即發布通緝，並根據通訊紀錄與監視器追蹤，終於在10日於京都發現其蹤跡，並將其帶回東京移送法辦。

大山剛落網後對罪行供認不諱，當被問及犯案動機與贓款流向時，他表示，是因為「對工作感到不滿」。他更坦承，這筆破億元的鉅款在逃亡期間用來去風俗店嫖妓、簽賭賽馬，以及購買各式高級名牌精品。