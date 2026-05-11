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納坦雅胡喊進軍？　川普通話劃清界線：這是我自己的事

▲▼以色列總理納坦雅胡在白宮會晤川普時，曾說服由庫德族戰士加入對抗伊朗的戰局。（圖／達志影像／美聯社）

▲納坦雅胡在白宮與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據外媒記者爆料，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡通話時，談到了華府與德黑蘭的談判情況，但已明確劃清界線，強調這是他自己該處理的事務。

劃清界線　與伊朗談判與他人無關

拉維德（Barak Ravid）是美媒Axios記者、CNN分析師、以色列媒體Channel 12駐華府特派員。

他在社群平台X發文披露，「川普總統告訴我，他今晚與總理納坦雅胡談話，與他討論了伊朗的回應，但強調這只是他們談話內容的一小部分。」

川普談到與伊朗談判時說，「這是一段非常愉快的對話，我們關係很好，但這是我自己的事，與其他人無關。」

▼納坦雅胡宣稱與伊朗衝突尚未結束。（圖／路透）

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）

納坦雅胡語帶玄機　川普不滿伊朗回應

以色列總理納坦雅胡在10日晚間播出的CBS節目「60分鐘」警告，與伊朗的衝突「尚未結束」，「還有核材料與濃縮鈾必須被移出伊朗，仍有濃縮設施必須被拆除。伊朗仍在支持代理人組織，仍然想要生產彈道飛彈……還有工作要做。」

被問及如何從伊朗移出高濃縮鈾時，納坦雅胡表示應該「直接進入把它弄出來」。被追問應該動員以色列或美軍特種部隊時，他宣稱不打算討論軍事手段，但川普曾表態想要進入伊朗，「而我認為這在物理上是可以辦到的。這不是問題。」

川普10日則在真相社群（Truth Social）發文，「我已經讀完了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全不可接受！」他批評德黑蘭過去47年來不斷拖延、戲弄美國與其他國家，也再次猛烈抨擊民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）與拜登（Joe Biden）的對伊政策。

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