　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

釜山混宿爆噁男！日旅客朝熟睡中女撒尿　站床邊自摸

中國女遊客睡夢中被日籍男子撒尿，他甚至還一度在床邊徘徊、觸碰自己私密部位。示意圖（unsplash提供）

▲中國女遊客睡夢中被日籍男子撒尿，他甚至還一度在床邊徘徊、觸碰自己私密部位。（示意圖／unsplash）

圖文／鏡週刊

南韓釜山近期爆出離譜「尿液攻擊」事件。1名37歲日本籍男子今年4月在釜山一間合宿型民宿內，竟朝著熟睡中的中國女遊客撒尿，甚至還一度在床邊徘徊、觸碰自己私密部位，案件曝光後迅速在中韓社群引發譁然。釜山地檢今（11日）證實，已依強制猥褻等罪名，對該名日本男子採取不拘留起訴，正式移送審判。

綜合韓媒報導，事件發生於4月15日凌晨，地點位於釜山釜山鎮區某間提供男女混住的合宿型住宿空間。22歲中國籍B女當時入住多人房，準備結束旅程返國，不料凌晨近5時卻突然被床鋪晃動與異樣聲音驚醒。她睜眼後赫然發現，同房的日本籍A男竟站在自己床邊，還一邊觸碰身體敏感部位，一邊在床鋪附近徘徊。

受到驚嚇的B某立刻打開手機手電筒，並以英文大喊要對方停止，但A男不但沒有離開，反而突然朝著她的床鋪與身體方向撒尿，導致她的褲子、腳部、床鋪、行李箱以及房間地板全都被尿液浸濕。

更令人氣憤的是，B女當場抗議後，A男竟若無其事地穿回衣服，回到自己的床位坐著發笑。B女表示，自己氣得用中文怒斥對方「你瘋了嗎？」，沒想到A男還刻意模仿她的語氣進行嘲弄。當時房內另外2名外籍房客見狀，趕緊上前合力將A某壓制，警方接獲報案後也迅速趕抵現場，將雙方隔離處理。

事件之所以引發巨大關注，與B女事後在中國社群平台「微博」公開控訴有關。她發文詳述整起經過後，不少中國網友對於女性旅客入住混宿空間的安全問題感到憂心，而韓媒JTBC節目《Scandal Supervisor》隨後也進一步報導案件內容，使事件迅速成為亞洲網路熱門話題。

A男在警方調查時辯稱，自己是因為喝醉才做出脫序行為，但B女反駁指出，對方當時意識相當清楚，身上也沒有酒味。據了解，A男在案發當天雖已離開南韓返回日本，但檢警後續仍透過調查確認其犯罪嫌疑，最終決定依強制猥褻等罪嫌將其起訴。

釜山地檢表示，將全力維持公訴，確保被告受到與犯行相符的懲罰，同時也會積極應對在南韓境內針對外國旅客發生的犯罪事件。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
豪門捲亂倫醜聞！千億接班人秒關社群　明星孕妻燦笑「照樣去婚禮狂歡」
承億創辦人戴俊郎猝逝！無法見證今年掛牌上櫃　業界震驚惋惜
葳格國際學校驚傳遭搜索！疑涉掏空校產　中檢：依背信罪等偵辦中

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 8076 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／淡江大橋再傳事故　3車連環撞
金錢豹總裁出庭　辯：只是小秘書
「把飛機當公車搭！」蔡幸娟女兒豪奢生活炎上　遭酸炫富道歉：我
陶喆、林宥嘉落馬成遺珠！　黃韻玲「揭關鍵」嘆：曾經太輝煌
台中22歲媽剛產子　丟下11樓摔死
25歲闆娘狂搶遺體　偷裝AirTag慘了
蔡壁如突襲宣布選彰化　國民黨：藍白合共推時已談明是4縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國智庫親日派專家：川普「絕對不會」在台灣問題向習近平讓步

印度啟動史上最大勞改！29部勞動法整併成四大法典　女性可上大夜班、零工首納社保

川普關稅「1.1兆元退款」入帳　進口商驚：比預期還快

盧比歐「馬杜洛穿搭」現身空軍一號！　Nike運動服照掀熱議

川習會倒數！日本急攔川普「別向中國靠攏」　貝森特訪日關鍵曝

川普預告川習會談「對台軍售」　亞洲盟友不安！恐賦北京否決權

貝森特、何立峰現身南韓「機場密談」　先後抵青瓦台獲李在明接見

川習會將登場！鄭麗文向日媒拋「封印台獨」：盼川普支持一個中國

川習會難突破？分析：川普「押寶失敗」　習近平不願也難相助

川普今晚抵北京！　美軍「末日飛機E-4B」提前起飛

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

黃子韜突遭徐藝洋打巴掌　一被誇「語氣秒轉變XD」

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

5公里練跑成最後限動　文大橄欖球校隊大稻埕跳水救93歲翁失蹤　姊姊岸邊下跪求奇蹟

見自家橘貓被野貓欺負！　奴才急壞催戰竟被牠回國罵

美國智庫親日派專家：川普「絕對不會」在台灣問題向習近平讓步

印度啟動史上最大勞改！29部勞動法整併成四大法典　女性可上大夜班、零工首納社保

川普關稅「1.1兆元退款」入帳　進口商驚：比預期還快

盧比歐「馬杜洛穿搭」現身空軍一號！　Nike運動服照掀熱議

川習會倒數！日本急攔川普「別向中國靠攏」　貝森特訪日關鍵曝

川普預告川習會談「對台軍售」　亞洲盟友不安！恐賦北京否決權

貝森特、何立峰現身南韓「機場密談」　先後抵青瓦台獲李在明接見

川習會將登場！鄭麗文向日媒拋「封印台獨」：盼川普支持一個中國

川習會難突破？分析：川普「押寶失敗」　習近平不願也難相助

川普今晚抵北京！　美軍「末日飛機E-4B」提前起飛

淡江大橋第二起事故！休旅車駕駛分心未注意　追撞等紅燈2車

美國智庫親日派專家：川普「絕對不會」在台灣問題向習近平讓步

瘦到連女神都擔心！　全智賢拍活屍片「不斷餵食演員」：怕她昏倒

沈伯洋嗆去說服藍委買無人機　蔣萬安諷：民進黨最後也投棄權

最台音樂祭「鹽琉趴」5/22開炸！滅火器+許富凱開唱　亮點一次看

「博士抄碩士」一路官運亨通！勞動部高官驚爆論⽂抄襲醜聞

頭皮爆油的隱形兇手！食物高油高糖、枕頭套都是關鍵

00403A被搶爆！他一早狂賣988張「怕你們追太高」：只能幫到這了

環管署遭檢調搜索　環境部：全力配合司法調查

嫌浪汪「醜醜的不想養」卻被跟回家　女心軟收編驚：養到救命恩人

【KTV遇到寶藏店員】服務生熱情開跳+劈腿　超敬業全場嗨翻天XD

國際熱門新聞

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

即／黃仁勳登空軍一號　白宮證實隨川普訪中

血洗咖啡廳！妻50刀猛刺腥夫「斷命根」

晶片股獲利了結出貨　美股費半重摔超過3%

黃仁勳未收邀？　川普怒斥「假新聞」

德破獲迷姦組織　北大學霸淪下藥軍師

盧比歐遭制裁怎訪中？陸官媒「換1字」解套

公鹿隊老闆一夜情遭勒索12億美元

川普稱「習近平是好友」：許多好事將發生

中東憂　川普恐把台灣當「交易籌碼」

鄭麗文日媒專訪：盼川普表達「反對台獨」

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

NOKIA擋下宏碁、華碩專利訴訟　英國上訴成功

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

籃籃爆「不請自來」蹭胡瓜高檔料理！沒位子寧可蹲角落

啦啦隊女神秘戀攝影師！揪男伴返家過夜共處14小時

八點檔男星秘交星二代不認愛　稱還單身

趕上班闖調撥車道狂飆　女騎士被撞飛慘死

快訊／籃籃遭控蹭飯胡瓜發聲了！「還原事發狀況」

今天是「國際請病假日」！台灣上班族請假新制QA一次看

地震後8分鐘！花縣體育館廣告看板砸死工人

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

深夜快訊／灰熊前鋒克拉克驚傳逝世

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

鴻海發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

外星人現身台灣？嘉明湖神祕「螳螂頭」照瘋傳

怕照大腸鏡！女拖3年驚見「香腸狀巨型息肉」

00403A開盤跌！不敗教主示警「仍是溢價」

路易莎女員工揹嬰上班！業者曝工作規劃暖哭全網

更多

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面