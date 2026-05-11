釜山混宿爆噁男！日旅客朝熟睡中女撒尿　站床邊自摸

▲中國女遊客睡夢中被日籍男子撒尿，他甚至還一度在床邊徘徊、觸碰自己私密部位。（示意圖／unsplash）

圖文／鏡週刊

南韓釜山近期爆出離譜「尿液攻擊」事件。1名37歲日本籍男子今年4月在釜山一間合宿型民宿內，竟朝著熟睡中的中國女遊客撒尿，甚至還一度在床邊徘徊、觸碰自己私密部位，案件曝光後迅速在中韓社群引發譁然。釜山地檢今（11日）證實，已依強制猥褻等罪名，對該名日本男子採取不拘留起訴，正式移送審判。

綜合韓媒報導，事件發生於4月15日凌晨，地點位於釜山釜山鎮區某間提供男女混住的合宿型住宿空間。22歲中國籍B女當時入住多人房，準備結束旅程返國，不料凌晨近5時卻突然被床鋪晃動與異樣聲音驚醒。她睜眼後赫然發現，同房的日本籍A男竟站在自己床邊，還一邊觸碰身體敏感部位，一邊在床鋪附近徘徊。

受到驚嚇的B某立刻打開手機手電筒，並以英文大喊要對方停止，但A男不但沒有離開，反而突然朝著她的床鋪與身體方向撒尿，導致她的褲子、腳部、床鋪、行李箱以及房間地板全都被尿液浸濕。

更令人氣憤的是，B女當場抗議後，A男竟若無其事地穿回衣服，回到自己的床位坐著發笑。B女表示，自己氣得用中文怒斥對方「你瘋了嗎？」，沒想到A男還刻意模仿她的語氣進行嘲弄。當時房內另外2名外籍房客見狀，趕緊上前合力將A某壓制，警方接獲報案後也迅速趕抵現場，將雙方隔離處理。

事件之所以引發巨大關注，與B女事後在中國社群平台「微博」公開控訴有關。她發文詳述整起經過後，不少中國網友對於女性旅客入住混宿空間的安全問題感到憂心，而韓媒JTBC節目《Scandal Supervisor》隨後也進一步報導案件內容，使事件迅速成為亞洲網路熱門話題。

A男在警方調查時辯稱，自己是因為喝醉才做出脫序行為，但B女反駁指出，對方當時意識相當清楚，身上也沒有酒味。據了解，A男在案發當天雖已離開南韓返回日本，但檢警後續仍透過調查確認其犯罪嫌疑，最終決定依強制猥褻等罪嫌將其起訴。

釜山地檢表示，將全力維持公訴，確保被告受到與犯行相符的懲罰，同時也會積極應對在南韓境內針對外國旅客發生的犯罪事件。

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