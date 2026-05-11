史無前例！川普傳與習近平談4935億對台軍售案　恐違雷根六項保證

▲ 川普將於13至15日訪中會晤習近平。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普即將飛往北京，與中國國家主席習近平舉行峰會，外界高度關注此行將如何牽動台海局勢。美媒披露，川普將在會中提及一筆高達140億美元（約新台幣4395億元）的對台軍售案，此舉不僅史無前例，更可能違反1982年雷根政府對台灣所作出的「六項保證」。

CBS報導，儘管中東戰火延燒、荷莫茲海峽交通受阻等全球危機接連升溫，習近平在這場峰會中最在意的核心議題仍是台灣。美國去年底剛批准一筆110億美元的對台軍售，而規模更大的140億美元方案目前仍擺在川普辦公桌上等他簽字。川普公開表示願意就此與習近平討論，將使他成為首位在對台軍售問題上主動向北京徵詢意見的美國總統。

北京施壓「反對台獨」 一字之差牽動台灣安全

除軍售爭議之外，北京還積極向華府施壓，要求美方將官方對台立場從現行的「不支持台獨」調整為語氣更強硬的「反對台獨」。分析人士指出，雖然兩者僅有一字之差，但外交辭令的細微轉變可能對台灣安全處境產生深遠實質影響。

面對外界憂慮美方可能向中國讓步，台灣外交部政務次長陳明祺接受CBS專訪表示，他並不擔心美國會拋棄台灣，直言美國是台灣的「可靠盟友」，台美之間是互利共存的戰略夥伴關係，「美國可以信賴我們，如同我們信賴美國一樣。」

副外長：台灣不接受一國兩制 香港前車之鑑

陳明祺也強調，台灣人民絕對不會接受北京提出的「一國兩制」方案，2019年中共對香港大規模民主運動的暴力鎮壓，早已讓台灣人民看清中共真面目，「那些敢於發聲的人遭到殘酷壓制，中共不會容許言論自由、人權與多元社會」，「台灣人民從未在中共政權下生活過任何一天，我們又怎麼會成為他們的一部分呢？」

解放軍人事衝擊2027攻台時間表 專家：威脅仍在

國防安全研究院（INDSR）分析師陳亮智則指出，解放軍高層近期大規模人事清洗可能打亂習近平原本規劃於2027年前完成侵台準備的時程。美國情報機構今年3月的評估報告也顯示，中國在未來一年內發動攻台行動的可能性偏低。但陳亮智提醒，「我們現在或許不必面對這個狀況，但幾年後可能會，我認為威脅依然存在。」