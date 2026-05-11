驚悚瞬間！行人跑道上閒晃「客機迎面撞上」　監視器畫面曝光

▲當局釋出最新監視器畫面。（圖／翻攝丹佛市與郡政府）



記者吳美依／綜合報導

美國一名男子8日深夜擅闖丹佛國際機場跑道，遭邊疆航空（Frontier Airlines）客機捲入引擎。全案目前仍在調查中，當局則釋出最新監視器畫面。

從容穿越跑道 悲劇瞬間被拍下

根據丹佛市政府釋出影片，該男子在翻越機場圍籬後闖入停機坪，只見他從容不迫地穿越跑道，隨後被正在加速、準備起飛的一架空中巴士A321neo吸入引擎。

機場證實事故發生於深夜11時19分，距離男子翻牆擅闖僅約2分鐘。FlightAware數據顯示，當時客機時速高達139英里（約224公里）。

We are getting a new look at the deadly incident on a runway at Denver International Airport that saw a trespasser sucked into the engine of a Frontier Airlines jet headed for LAX. The airport's CEO said they're continuing to gather information and called this a horrible and… pic.twitter.com/597tQTA506 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 11, 2026

事故現場太駭人 目擊者還原

機上旅客安森斯（John Anthens）正好望向舷窗，親眼目睹「人類的雙腿在引擎裡旋轉」。他回憶，當時傳出宛如爆炸般的巨響，機鼻劇烈上仰，引擎竄出火焰，但大多數乘客都不知道發生什麼事，人們開始尖叫哭泣，整個過程非常可怕。安森斯的兒子滑下充氣逃生滑梯後，更拍下慘不忍睹的受損引擎。

機上全員疏散 當局調查中

邊疆航空4345號班機在發生撞擊事故後通報火警，幸好火勢很快獲得控制，機上224名旅客及7名機組員也全數安全疏散。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）及聯邦航空管理局（FAA）已介入調查，釐清事發經過及安全漏洞。運輸部長達菲（Sean Duffy）在X發文強調，闖入者違反了安全措施，「任何人都不應該擅自闖入機場。」

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