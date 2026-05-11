伊朗提案曝光！　「要求美國支付戰爭賠款」讓川普震怒

▲川普不滿伊朗對於終戰方案的回覆。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普10日表示，對德黑蘭提出的終戰方案回覆「完全無法接受」，讓脆弱停火再添變數。而各大外媒則紛紛引述消息人士資訊，披露德黑蘭提出的條件內容。

伊朗條件是什麼？態度強硬

BBC、《美聯社》、伊朗半官媒《塔斯尼姆通訊社》等外媒報導，伊朗透過巴基斯坦回覆美國提出的終戰方案，內容涵蓋多項強硬條件，包括在黎巴嫩等所有戰線立即停火、結束對伊朗的海上封鎖、保證不再發動新一輪攻擊。若華府再度出手，德黑蘭將不會坐視不管，並將禁止更多外國軍艦進入荷莫茲海峽。

《伊朗國營電視台》披露，德黑蘭拒絕了美國的提案，因為該提案等同於投降，轉而堅持要求美國支付戰爭賠款、承認伊朗對荷莫茲海峽的完整主權、解除制裁並解凍遭扣押的伊朗資產。

《華爾街日報》則引述消息人士說法指出，伊朗願意稀釋部分高濃縮鈾，並將剩餘庫存轉移至第三國，但若談判破局或者美國日後退出協議，這批轉存海外的濃縮鈾必須歸還伊朗。

▼根據外媒披露的終戰方案回覆內容，德黑蘭似乎依然立場強硬。（示意圖／達志影像／美聯社）



完整內容未公開 川普震怒駁斥

由於各方消息參差不齊，伊朗回覆的完整內容尚不明確。但據悉，美國方案聚焦在延長停火，以啟動結束衝突的最終協議談判，並且處理伊朗核計畫。

川普也未正面揭露伊朗提議，但在真相社群（Truth Social）發文，「我已經讀完了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全不可接受！」

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