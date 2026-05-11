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伊朗提案曝光！　「要求美國支付戰爭賠款」讓川普震怒

▲▼美國總統川普對於南韓未答應派軍艦護航荷姆茲海峽感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普不滿伊朗對於終戰方案的回覆。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普10日表示，對德黑蘭提出的終戰方案回覆「完全無法接受」，讓脆弱停火再添變數。而各大外媒則紛紛引述消息人士資訊，披露德黑蘭提出的條件內容。

伊朗條件是什麼？態度強硬

BBC、《美聯社》、伊朗半官媒《塔斯尼姆通訊社》等外媒報導，伊朗透過巴基斯坦回覆美國提出的終戰方案，內容涵蓋多項強硬條件，包括在黎巴嫩等所有戰線立即停火結束對伊朗的海上封鎖保證不再發動新一輪攻擊。若華府再度出手，德黑蘭將不會坐視不管，並將禁止更多外國軍艦進入荷莫茲海峽。

《伊朗國營電視台》披露，德黑蘭拒絕了美國的提案，因為該提案等同於投降，轉而堅持要求美國支付戰爭賠款承認伊朗對荷莫茲海峽的完整主權解除制裁解凍遭扣押的伊朗資產

《華爾街日報》則引述消息人士說法指出，伊朗願意稀釋部分高濃縮鈾，並將剩餘庫存轉移至第三國，但若談判破局或者美國日後退出協議，這批轉存海外的濃縮鈾必須歸還伊朗

▼根據外媒披露的終戰方案回覆內容，德黑蘭似乎依然立場強硬。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 伊朗首都德黑蘭17日有數千名婦女及年輕女性參加集會，有的人持槍。（圖／達志影像／美聯社）

完整內容未公開　川普震怒駁斥

由於各方消息參差不齊，伊朗回覆的完整內容尚不明確。但據悉，美國方案聚焦在延長停火，以啟動結束衝突的最終協議談判，並且處理伊朗核計畫。

川普也未正面揭露伊朗提議，但在真相社群（Truth Social）發文，「我已經讀完了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全不可接受！」

油價又飆！川普怒批伊朗回覆　納坦雅胡警告：衝突尚未結束
 

 
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