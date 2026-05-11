美撤離17郵輪乘客「1人確診漢他病毒」！　生物隔離艙護送返國

記者陳宛貞／綜合外電報導

漢他病毒郵輪疫情持續延燒，美國衛生與公共服務部（HHS）於當地10日晚間聲明證實，從「洪迪斯號」（Hondius）郵輪撤離的17名美國公民中，已有1人PCR檢測呈陽性，另有1人出現輕微症狀，為保險起見，兩人均被安置於接送專機的生物防護隔離艙內運返美國。

▲ 洪迪斯號10日停靠格拉納迪亞港後，乘客改搭小船上岸。（圖／路透）

1美國人確診 1現疑似症狀

綜合《路透》等外媒，據HHS說明，確診陽性的乘客將被送往位於內布拉斯加州奧馬哈的內布拉斯加大學醫學中心「區域新興特殊病原體治療中心（RESPTC）」，住進生物防護病房，接受後續檢測追蹤；另一名出現輕微症狀的乘客則將被轉往全美13所同類型中心中的另一處進行評估。其餘乘客則前往國家隔離病房接受監測。

HHS：公眾風險極低 漢他通常不人傳人

HHS強調，美國公眾受感染的風險「依然極低」，因為漢他病毒通常不會人傳人，僅在與病患密切接觸情況下才存在有限傳播風險。

洪迪斯號目前停靠於西班牙加那利群島特內里費島附近海域，世界衛生組織（WHO）8日公布的數據顯示，已有8名離船乘客陸續發病，其中6人確診，一對荷蘭夫妻及1名德國籍旅客不幸罹難。此次疫情確認為安地斯型漢他病毒引起，感染此病毒株可能引發嚴重肺部疾病，致死率最高可達50%。

多國啟動撤離 1法國人途中現病徵

目前西班牙、法國、澳洲、加拿大、荷蘭、土耳其、英國及愛爾蘭等多國均已陸續安排專機，接回滯留船上的本國公民。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）10日也宣布，5名被撤離的法國公民中，有1人在返國途中出現症狀。