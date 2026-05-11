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川習會時程一次看　美中「鋼索外交」聚焦台灣、伊朗、貿易

▲美國總統川普與中國國家主席習近平先前會面。（圖／路透）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平先前會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

「川習會」本周將於北京登場，美國總統川普預計13日晚間抵達中國，14日與中國國家主席習近平舉行峰會。外媒分析，貿易、伊朗與台灣等議題，將成為這場高風險峰會的核心焦點。

川習會即將登場　美中高官韓國先展開會談

日本《讀賣新聞》11日引述白宮媒體聯絡人說法指出，川普此次訪中行程為3天2夜，而非先前傳出的2天1夜。除14日舉行川習會外，習近平也將陪同川普參觀北京世界文化遺產「天壇公園」，晚間安排國宴；15日雙方還將進行茶敘與午餐會。

►川普3天2夜訪中行程出爐　川習會周四登場

▲2026川習會時程表。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲2026川習會時程表。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

美國財長貝森特（Scott Bessent）則透露，為鋪陳川習會，他將於11日前往日本，12日會晤日本首相高市早苗，並於13日在韓國與中國國務院副總理何立峰舉行經貿磋商。中方也證實，何立峰12日至13日將赴韓與美方會談。

▲美國財政部長貝森特。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長貝森特。（圖／達志影像／美聯社）

此次川習會更嚴肅　著重3個「T」

英國《衛報》分析指出，相較川普2017年訪中時享受「國賓級加強版」待遇，如今美中關係已大不相同。報導將此次峰會核心概括為3個「T」：貿易（Trade）、德黑蘭（Tehran）與台灣（Taiwan）。

►川普13日訪北京！　美媒：2017年「帝王級」待遇恐不再

在貿易方面，美中雖維持去年10月釜山會議達成的暫時休戰，但雙方關稅與出口管制爭議仍未解除。川普希望在11月期中選舉前取得經濟成果，率領包括輝達、蘋果與波音等企業高層訪中，尋求大型採購訂單；中國則希望延長貿易休戰，維持取得美國技術管道。外界預料，北京可能加碼採購波音737 MAX客機及美國農產品。

另一方面，伊朗戰爭也成為川習會重要變數。作為伊朗石油最大買家，中國被認為對德黑蘭具一定影響力，但學者認為，中國對伊朗的實際控制能力有限。

▲▼2026川習會聚焦三大議題。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲2026川習會聚焦三大議題。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

中方恐趁這次爭取美方表態「反對台獨」

至於台灣議題，外界關注川普第二任期對台立場是否較過去軟化。《衛報》指出，川普曾將台灣形容為半導體領域的「經濟競爭者」，而非民主盟友，且傳出一筆高達110億美元（約新台幣3300億元）的對台軍售案，在峰會前遭美國國務院擱置。

我駐美代表俞大㵢9日接受《福斯新聞》訪問時則強調，美國對台政策並未改變，台海和平穩定符合美、中、台、日等所有相關方利益。他並指出，北京若評估對台動武，也須考量區域其他力量可能介入的風險與代價。

►川習會倒數　美官員：美國政策不變「但對台國防預算失望」

《衛報》也提到，北京可能藉此次峰會，爭取美方將「不支持台獨」的說法，進一步調整為「反對台獨」。部分美國前官員則警告，若峰會氣氛過於正面，反而可能意味著華府在部分議題上作出重大讓步。

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