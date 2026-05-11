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研究認證！工時太長「肥胖率跟著飆」　專家籲推週休三日

▲▼上班族,社畜,加班。（圖／CFP）

▲研究指出工時長與肥胖率高有關。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

最新研究指出，工作時間越長的人越可能出現肥胖問題，而減少工作時間有助於控制體重。英國專家因此再度呼籲正視工時過長對國民健康的威脅，甚至主張推行週休三日工作制度。

工時越長越易肥胖？研究數據曝光

這項發布於歐洲肥胖症大會（ECO）的跨國研究指出，比較了經濟合作暨發展組織（OECD）33個成員國在1990至2022年間的工作型態與肥胖率，結果發現年工時每縮短1%，肥胖率便會對應下降0.16%。

即便北歐人均攝取熱量與脂肪量比拉丁美洲國家更高，美國、墨西哥、哥倫比亞等年工時偏長的國家，肥胖率仍明顯更高。

研究團隊認為，缺乏運動時間與工作相關壓力，或許可以解釋這項結論。領導研究的澳洲昆士蘭大學學者科拉萊-格達拉（Pradeepa Korale-Gedara）說，「當人們的生活更平衡，壓力就會減少，也才能夠專注於選擇更營養的食物、參與更多體育活動。」

不過，這項研究並未證實長工時與肥胖率之間的直接因果關係，也未考慮各國不同的收入水準。

▲▼肥胖、過重、減肥、體重。（示意圖／CFP）

專家呼籲週休三日　官方態度保守

儘管如此，這仍促使英國專家再度呼籲實施「一週四天」或「週休三日」。《衛報》指出，英國已逾200家企業導入這項工作制度，英國國家統計局數據也顯示，新冠疫情爆發以來，已逾20萬名勞工轉換為週休三日。

「四日工作週基金會」（4 Day Week Foundation）倡議主任里維斯（James Reeves）指出，這將讓數百萬民眾獲得足夠時間擺脫不健康的生活習慣。

雷丁大學心理學家馮提尼亞（Rita Fontinha）也表示，肥胖與缺乏時間有關，一週四天或其他形式的縮短工時，可能促使人們在食物、運動與睡眠方面做出更健康的選擇，「如果你要兼兩份工或長時間工作，根本沒有力氣煮飯，購買包裝食品或加工食品果腹，就變得更加輕鬆。」

不過，英國政府態度保守，官方表示不會強制要求雇主實施4天工作制，同時保留5天薪資，但強調將透過《就業權利法》放寬彈性工作申請門檻。

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