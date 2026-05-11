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首次！英軍傘兵空降「最偏遠島嶼」　緊急救援漢他病毒疑似病例

▲▼英國傘兵空降英屬崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）。（圖／路透）

▲ 傘兵準備跳出機艙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國軍方近日展開史上首次人道主義空降任務，派遣傘兵與軍事醫療人員降落至最偏遠海外領土——英屬崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha），為一名疑似感染漢他病毒的英國公民提供緊急醫療支援。

綜合《衛報》等外媒，英國衛生安全局8日證實，該名英國男性乘客搭乘荷蘭籍遠征郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius），於4月13日至15日停靠崔斯坦達庫尼亞島期間上岸返家，隨後於4月28日出現與漢他病毒相符的症狀，目前病況穩定並已隔離。但島上氧氣供應幾乎耗盡，而最近有人居住的鄰島聖赫勒拿島（St Helena）距此逾2400公里，船程至少需時6天，且陸路補給完全不可行。

RAF A400M途經阿森松島　耗時56小時抵達

▲▼英國傘兵空降英屬崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha）。（圖／路透）

▲ 傘兵空降英屬崔斯坦達庫尼亞島。（圖／路透）

英國國防部指出，此次任務由隸屬第16空中突擊旅的6名傘兵及2名軍事醫療人員執行，搭乘英國皇家空軍（RAF）A400M運輸機從牛津郡布萊茲諾頓基地出發，途經阿森松島後繼續南飛約3000公里抵達目的地，全程由一架RAF「航行者」（Voyager）加油機伴飛補油，前後費時約56小時。國防部表示，這是英軍首次以傘降方式執行人道救援任務。

第16空中突擊旅指揮官卡特萊特准將（Brig Ed Cartwright）說明此次任務難度，「沒有飛機跑道、風勢強勁、極度困難抵達，乘船也需一周時間。據我所知患者正使用氧氣且即將耗盡，所以我們幾乎別無選擇。」

強風險墜大西洋　降落點礫石遍布驚險萬分

他轉述傘兵說法形容，這次跳傘是「相當刺激的一跳」，降落區是一片「礫石遍布的高爾夫球場」，傘兵一出機艙必須立刻迎風調整方向，以免被強風吹離島嶼、墜入大西洋。

崔斯坦達庫尼亞島人口僅221人，長期依靠2名醫療人員維持島上衛生需求。外交大臣庫珀（Yvette Cooper）強調，確保「英國大家庭每一名成員的安全」是首要任務。國防部表示，目前已安排船隻和進一步醫療支援，空降人員將可在適當時機安全撤離。

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