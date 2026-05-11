　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普13日訪北京！　美媒：2017年「帝王級」待遇恐不再

▲美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤,川習會。（圖／路透）

▲ 川普稱見面時習近平會給他一個「大大的擁抱」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普將於13日展開第二任期首次正式訪中行程。儘管他先前就發文放話，稱中國國家主席習近平屆時會「給我一個大大的擁抱」，然而專家普遍認為，眼前複雜的國際局勢與貿易摩擦，恐怕讓這趟外交之旅的成果遠不及2017年的風光。

3天緊湊行程：天壇同遊、討論設貿易委員會

《美聯社》報導，川普預計13日晚間抵達北京，14日上午出席歡迎儀式，並與習近平單獨會談，隨後兩人將同遊建於15世紀、象徵天地關係的天壇。晚間川普將出席國宴，15日再與習近平進行茶敘與工作午宴後離境，整趟行程不到3天。白宮發言人凱利（Anna Kelly）10日透露，雙方將討論設立新貿易委員會，並就能源、航太與農業等關鍵產業展開對話。

不過接待規格料將大幅縮水，回顧2017年，北京為川普祭出超高禮遇，有軍樂隊奏樂、孩童揮旗歡迎，更在故宮設私人晚宴，令川普成為中華人民共和國建國以來首位享受「帝王級」待遇的外國領袖。前白宮國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所研究員秦江南（Jonathan Czin）指出，即便是在伊朗戰事發生前，川普此次到訪也不可能重現當年的盛大排場，因為美中關係本就緊繃。

伊朗戰火燒進川習會　荷莫茲海峽牌難打

伊朗問題是此川普行最大變數，他原定今年3月出訪，因伊朗戰爭爆發臨時喊停。北京與德黑蘭之間深厚的能源與經濟紐帶，也讓華府與北京的關係多了一層結構性張力。川普雖曾試圖推動中方出手協助重啟被伊朗封鎖的荷莫茲海峽，但未獲實質回應。不過北京確實以伊朗最大原油買家身分施壓，促成目前岌岌可危的停火協議。白宮表示，川普此行將就伊朗議題向中方施壓，若北京能協助鞏固和平，也將為其在後續貿易談判中爭取到更多籌碼。

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲ 川習去年於南韓釜山會晤。（圖／路透）

智庫「危機組織」（Crisis Group）美中關係高級顧問韋恩（Ali Wyne）分析，中方此刻對川普的理解遠比2017年更加深入，且美國現行國安戰略已正式將中國列為能力相當的競爭對手，北京不太可能輕易讓步。秦江南更直言，北京正以美國期中選舉為基準反推談判節奏，越靠近投票日，中方議價空間就越大，因此此行恐怕難以取得貿易或其他領域的重大突破。

2500億美元協議幾乎落空　歷史紀錄不樂觀

從歷史紀錄來看，美中貿易協議落實程度向來堪慮。川普2017年訪中宣布的2500億美元非強制性貿易協議多數未能兌現；2020年簽署的2000億美元採購承諾在川普第一任期結束前也幾乎落空。去年秋季雖達成貿易戰休兵，雙方同意限縮互加關稅，但美國貿易逆差仍是白宮核心訴求。

凱利強調，川普在乎的是結果而非象徵意義，且每次出訪都會為美國帶來實質成果，「美國民眾可以期待總統從中國帶回更多好的協議。」

若行程順利推進，川普與習近平今年可能在8個月內會面多達4次，包括習近平回訪白宮、11月的深圳APEC峰會，以及12月在佛州舉行的G20峰會。韋恩指出，習近平深知不太可能再遇到另一位如此欣賞自己、且對戰略競爭觀念如此狹隘的美國總統，因此可能藉此機會「盡可能從川普手中爭取經濟與安全方面的讓步」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 8076 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
差點爆發大規模攻擊！Google警告：AI已被用來挖掘「零日
LIVE／第37屆金曲獎入圍名單公布！　直播看這裡
台積電股東破251萬人！財經作家曝「股東天梯」　1張就贏8成
「麵屋一燈」爆多人吃完腹瀉！　業者宣布：暫停營業
獨／國中生罵同學「很醜」寫反省單　父母怒告老師校長被打臉
外星人現身台灣？嘉明湖神祕「螳螂頭」照瘋傳　美鑑定報告曝
高中女裸背求救！　惡狼判6年2月定讞
29歲NBA前鋒克拉克驟逝！　藥物過量調查中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會將登場！鄭麗文向日媒拋「封印台獨」：盼川普支持一個中國

川習會難突破？分析：川普「押寶失敗」　習近平不願也難相助

川普今晚抵北京！　美軍「末日飛機E-4B」提前起飛

黃仁勳「未收邀」臨時加入？　川普怒斥假新聞：他就在空軍一號上

俄貨輪「爆炸沉沒」！疑載核反應爐流向北韓　驚動美軍核嗅探機

川習會重點曝！　川普：貿易比什麼都重要

川習會將登場！中東憂「拿伊朗換台灣」　川普恐把台灣當交易籌碼

快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」：執行任務綽綽有餘

不滿被動挨打！　沙烏地「秘密參戰」轟炸伊朗本土

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

黃子韜突遭徐藝洋打巴掌　一被誇「語氣秒轉變XD」

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

5公里練跑成最後限動　文大橄欖球校隊大稻埕跳水救93歲翁失蹤　姊姊岸邊下跪求奇蹟

見自家橘貓被野貓欺負！　奴才急壞催戰竟被牠回國罵

川習會將登場！鄭麗文向日媒拋「封印台獨」：盼川普支持一個中國

川習會難突破？分析：川普「押寶失敗」　習近平不願也難相助

川普今晚抵北京！　美軍「末日飛機E-4B」提前起飛

黃仁勳「未收邀」臨時加入？　川普怒斥假新聞：他就在空軍一號上

俄貨輪「爆炸沉沒」！疑載核反應爐流向北韓　驚動美軍核嗅探機

川習會重點曝！　川普：貿易比什麼都重要

川習會將登場！中東憂「拿伊朗換台灣」　川普恐把台灣當交易籌碼

快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」：執行任務綽綽有餘

不滿被動挨打！　沙烏地「秘密參戰」轟炸伊朗本土

不斷更新／金曲37入圍名單公布！　蔡依林曾沛慈呼聲高

中菲行首季EPS1.66元、年增1.8%　供應鏈重組推升多元運輸需求

近藤健介走出WBC低潮　奪太平洋聯盟3、4月MVP

13次找廠商代刀！名醫進手術室當路人　患者惡化竟諷：那就躺著

HYBE造第二國際強團！她打敗1.4萬人　SAINT SATINE高顏值4人揭曉

「背後說我壞話」蘆洲75歲翁突暴走　持破窗器狠K公車司機頭部

稱淡江大橋通車日期是新北建議　新北轟中央：自相矛盾、邏輯不通

敬老卡點數增加卻叫不到計程車？　藍議員揭司機拒載長輩內幕

黛咪摩爾五排鑽鍊上身閃爆坎城　換穿波卡圓點裝好俏麗

文大碩班榜單驚見系主任、正教授　教團轟怪象：只為搶註冊率

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

國際熱門新聞

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

即／黃仁勳登空軍一號　白宮證實隨川普訪中

晶片股獲利了結出貨　美股費半重摔超過3%

血洗咖啡廳！妻50刀猛刺腥夫「斷命根」

德破獲迷姦組織　北大學霸淪下藥軍師

公鹿隊老闆一夜情遭勒索12億美元

盧比歐遭制裁怎訪中？陸官媒「換1字」解套

黃仁勳未收邀？　川普怒斥「假新聞」

川普稱「習近平是好友」：許多好事將發生

黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

NOKIA擋下宏碁、華碩專利訴訟　英國上訴成功

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

川習會擬談美台軍售　美：維護台海和平

加州市長竟是中共代理人　辭職認罪

更多熱門

相關新聞

張榮恭赴陸見王滬寧　以法律規範「一個中國」

張榮恭赴陸見王滬寧　以法律規範「一個中國」

國民黨副主席張榮恭代表國民黨出席在北京舉辦的第三屆海峽兩岸中華文化峰會，今（11日）上午在人民大會堂與中共中央政治局常委王滬寧進行會見。張榮恭除了回顧4月10日中共中央總書記習近平和國民黨主席鄭麗文會面，也對如何推動兩岸和平發展提出三點看法，包括以法律體制為規範，都用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，只要把這個現實用起來，兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。

陸官方終於證實川普確定訪中 13日至15日進行國事訪問

陸官方終於證實川普確定訪中 13日至15日進行國事訪問

美官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

美官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

川普訪中！亞洲盟友緊盯美方「對台軍售」是否生變

川普訪中！亞洲盟友緊盯美方「對台軍售」是否生變

金正恩會晤川普「機率破50%」　憂遭以暗殺

金正恩會晤川普「機率破50%」　憂遭以暗殺

關鍵字：

川普訪中美中關係貿易談判習近平外交行程

讀者迴響

熱門新聞

籃籃爆「不請自來」蹭胡瓜高檔料理！沒位子寧可蹲角落

啦啦隊女神秘戀攝影師！揪男伴返家過夜共處14小時

今天是「國際請病假日」！台灣上班族請假新制QA一次看

深夜快訊／灰熊前鋒克拉克驚傳逝世

快訊／籃籃遭控蹭飯胡瓜發聲了！「還原事發狀況」

鴻海發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

八點檔男星秘交星二代不認愛　稱還單身

怕照大腸鏡！女拖3年驚見「香腸狀巨型息肉」

路易莎女員工揹嬰上班！業者曝工作規劃暖哭全網

台中單親爸猝逝　17歲女休學打工養弟弟

補教名師陳建宏過世！女兒公開公祭資訊

許志安「暴瘦如老30歲」近照曝　同框美女有來頭

地震後8分鐘！花縣體育館廣告看板砸死工人

更多

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面