川普13日訪北京！　美媒：2017年「帝王級」待遇恐不再

▲ 川普稱見面時習近平會給他一個「大大的擁抱」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普將於13日展開第二任期首次正式訪中行程。儘管他先前就發文放話，稱中國國家主席習近平屆時會「給我一個大大的擁抱」，然而專家普遍認為，眼前複雜的國際局勢與貿易摩擦，恐怕讓這趟外交之旅的成果遠不及2017年的風光。

3天緊湊行程：天壇同遊、討論設貿易委員會

《美聯社》報導，川普預計13日晚間抵達北京，14日上午出席歡迎儀式，並與習近平單獨會談，隨後兩人將同遊建於15世紀、象徵天地關係的天壇。晚間川普將出席國宴，15日再與習近平進行茶敘與工作午宴後離境，整趟行程不到3天。白宮發言人凱利（Anna Kelly）10日透露，雙方將討論設立新貿易委員會，並就能源、航太與農業等關鍵產業展開對話。

不過接待規格料將大幅縮水，回顧2017年，北京為川普祭出超高禮遇，有軍樂隊奏樂、孩童揮旗歡迎，更在故宮設私人晚宴，令川普成為中華人民共和國建國以來首位享受「帝王級」待遇的外國領袖。前白宮國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所研究員秦江南（Jonathan Czin）指出，即便是在伊朗戰事發生前，川普此次到訪也不可能重現當年的盛大排場，因為美中關係本就緊繃。

伊朗戰火燒進川習會 荷莫茲海峽牌難打

伊朗問題是此川普行最大變數，他原定今年3月出訪，因伊朗戰爭爆發臨時喊停。北京與德黑蘭之間深厚的能源與經濟紐帶，也讓華府與北京的關係多了一層結構性張力。川普雖曾試圖推動中方出手協助重啟被伊朗封鎖的荷莫茲海峽，但未獲實質回應。不過北京確實以伊朗最大原油買家身分施壓，促成目前岌岌可危的停火協議。白宮表示，川普此行將就伊朗議題向中方施壓，若北京能協助鞏固和平，也將為其在後續貿易談判中爭取到更多籌碼。

▲ 川習去年於南韓釜山會晤。（圖／路透）

智庫「危機組織」（Crisis Group）美中關係高級顧問韋恩（Ali Wyne）分析，中方此刻對川普的理解遠比2017年更加深入，且美國現行國安戰略已正式將中國列為能力相當的競爭對手，北京不太可能輕易讓步。秦江南更直言，北京正以美國期中選舉為基準反推談判節奏，越靠近投票日，中方議價空間就越大，因此此行恐怕難以取得貿易或其他領域的重大突破。

2500億美元協議幾乎落空 歷史紀錄不樂觀

從歷史紀錄來看，美中貿易協議落實程度向來堪慮。川普2017年訪中宣布的2500億美元非強制性貿易協議多數未能兌現；2020年簽署的2000億美元採購承諾在川普第一任期結束前也幾乎落空。去年秋季雖達成貿易戰休兵，雙方同意限縮互加關稅，但美國貿易逆差仍是白宮核心訴求。

凱利強調，川普在乎的是結果而非象徵意義，且每次出訪都會為美國帶來實質成果，「美國民眾可以期待總統從中國帶回更多好的協議。」

若行程順利推進，川普與習近平今年可能在8個月內會面多達4次，包括習近平回訪白宮、11月的深圳APEC峰會，以及12月在佛州舉行的G20峰會。韋恩指出，習近平深知不太可能再遇到另一位如此欣賞自己、且對戰略競爭觀念如此狹隘的美國總統，因此可能藉此機會「盡可能從川普手中爭取經濟與安全方面的讓步」。