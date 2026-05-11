　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3登山客「硬闖印尼火山」遇噴發慘死！　2屍緊緊相擁倒殘骸下

▲▼印尼哈馬黑拉島的杜科諾火山（Mount Dukono）10日發生猛烈噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼杜科諾火山（Mount Dukono）連日噴發，共造成3名登山客死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

印尼哈馬黑拉島的杜科諾火山（Mount Dukono）10日發生猛烈噴發，火山灰一度衝上6英里（約9.6公里）高空，目前已確認3人死亡，另有17人生還。搜救人員在歷經數日搜救後，終於尋獲其中2名失蹤的新加坡籍登山客遺體。令人鼻酸的是，兩人被發現時，遺體在岩石碎片下緊緊相擁。

根據印尼搜救局負責人拉姆丹尼（Iwan Ramdani）指出，這2名死者均為新加坡籍，搜救人員在杜科諾火山噴發後的岩石殘骸下發現了他們。當時兩人遺體呈現緊緊相擁的姿勢，現場畫面令人心碎。

拉姆丹尼坦言，由於當地地勢極端險峻，加上連日降雨，且火山自8日起便持續噴發，火山灰不斷噴湧，更一度達到6英里高空，嚴重阻礙救援工作，撤離行動極為困難且危險。

北哈馬黑拉警察局長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）指出，儘管早已在社群媒體發布警告，並在登山口設立警示牌，告知該區處於高層級警戒狀態且嚴禁進入，「但仍有許多人為了拍攝，執意要登山」。

印尼當局10日上午起派出了約150名人力，並出動熱顯像無人機在火山口邊緣搜尋失蹤的兩人，但最終只發現遺體。目前2具遺體已送往當地醫院進行驗屍，至於何時能運回新加坡，仍有待相關單位確認。除了這2名新加坡人外，搜救人員9日確認另一名印尼籍登山客死亡。

根據統計，這起意外共有17名生還者，包括7名新加坡人與10名印尼人。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 8076 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
差點爆發大規模攻擊！Google警告：AI已被用來挖掘「零日
LIVE／第37屆金曲獎入圍名單公布！　直播看這裡
台積電股東破251萬人！財經作家曝「股東天梯」　1張就贏8成
「麵屋一燈」爆多人吃完腹瀉！　業者宣布：暫停營業
獨／國中生罵同學「很醜」寫反省單　父母怒告老師校長被打臉
外星人現身台灣？嘉明湖神祕「螳螂頭」照瘋傳　美鑑定報告曝
高中女裸背求救！　惡狼判6年2月定讞
29歲NBA前鋒克拉克驟逝！　藥物過量調查中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會將登場！鄭麗文向日媒拋「封印台獨」：盼川普支持一個中國

川習會難突破？分析：川普「押寶失敗」　習近平不願也難相助

川普今晚抵北京！　美軍「末日飛機E-4B」提前起飛

黃仁勳「未收邀」臨時加入？　川普怒斥假新聞：他就在空軍一號上

俄貨輪「爆炸沉沒」！疑載核反應爐流向北韓　驚動美軍核嗅探機

川習會重點曝！　川普：貿易比什麼都重要

川習會將登場！中東憂「拿伊朗換台灣」　川普恐把台灣當交易籌碼

快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」：執行任務綽綽有餘

不滿被動挨打！　沙烏地「秘密參戰」轟炸伊朗本土

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

黃子韜突遭徐藝洋打巴掌　一被誇「語氣秒轉變XD」

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

5公里練跑成最後限動　文大橄欖球校隊大稻埕跳水救93歲翁失蹤　姊姊岸邊下跪求奇蹟

見自家橘貓被野貓欺負！　奴才急壞催戰竟被牠回國罵

川習會將登場！鄭麗文向日媒拋「封印台獨」：盼川普支持一個中國

川習會難突破？分析：川普「押寶失敗」　習近平不願也難相助

川普今晚抵北京！　美軍「末日飛機E-4B」提前起飛

黃仁勳「未收邀」臨時加入？　川普怒斥假新聞：他就在空軍一號上

俄貨輪「爆炸沉沒」！疑載核反應爐流向北韓　驚動美軍核嗅探機

川習會重點曝！　川普：貿易比什麼都重要

川習會將登場！中東憂「拿伊朗換台灣」　川普恐把台灣當交易籌碼

快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」：執行任務綽綽有餘

不滿被動挨打！　沙烏地「秘密參戰」轟炸伊朗本土

不斷更新／金曲37入圍名單公布！　蔡依林曾沛慈呼聲高

中菲行首季EPS1.66元、年增1.8%　供應鏈重組推升多元運輸需求

近藤健介走出WBC低潮　奪太平洋聯盟3、4月MVP

13次找廠商代刀！名醫進手術室當路人　患者惡化竟諷：那就躺著

HYBE造第二國際強團！她打敗1.4萬人　SAINT SATINE高顏值4人揭曉

「背後說我壞話」蘆洲75歲翁突暴走　持破窗器狠K公車司機頭部

稱淡江大橋通車日期是新北建議　新北轟中央：自相矛盾、邏輯不通

敬老卡點數增加卻叫不到計程車？　藍議員揭司機拒載長輩內幕

黛咪摩爾五排鑽鍊上身閃爆坎城　換穿波卡圓點裝好俏麗

文大碩班榜單驚見系主任、正教授　教團轟怪象：只為搶註冊率

【貓貓告狀大會】奴才見垃圾袋被咬爆　2貓瘋狂為自己辯論XD

國際熱門新聞

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

即／黃仁勳登空軍一號　白宮證實隨川普訪中

晶片股獲利了結出貨　美股費半重摔超過3%

血洗咖啡廳！妻50刀猛刺腥夫「斷命根」

德破獲迷姦組織　北大學霸淪下藥軍師

公鹿隊老闆一夜情遭勒索12億美元

盧比歐遭制裁怎訪中？陸官媒「換1字」解套

黃仁勳未收邀？　川普怒斥「假新聞」

川普稱「習近平是好友」：許多好事將發生

黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

NOKIA擋下宏碁、華碩專利訴訟　英國上訴成功

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

川習會擬談美台軍售　美：維護台海和平

加州市長竟是中共代理人　辭職認罪

更多熱門

相關新聞

印尼火山噴發3死　倖存登山客全撤離

印尼火山噴發3死　倖存登山客全撤離

印尼東部哈馬黑拉島（Halmahera island）杜科諾火山（Mount Dukono）8日發生大規模噴發，當局證實3名登山客罹難，但已尋獲並撤離倖存的所有15名登山客。

即／印尼火山爆發　登山客3死10失蹤

即／印尼火山爆發　登山客3死10失蹤

女攀雪山失聯！網傳有募資救人「跑山獸打臉」

女攀雪山失聯！網傳有募資救人「跑山獸打臉」

煙火工廠爆炸致21死「驚動中南海」 習近平：儘快查明原因，嚴肅追責

煙火工廠爆炸致21死「驚動中南海」 習近平：儘快查明原因，嚴肅追責

菲律賓火山噴發　數千人疏散

菲律賓火山噴發　數千人疏散

關鍵字：

印尼火山杜科諾火山登山事故火山噴發搜救

讀者迴響

熱門新聞

籃籃爆「不請自來」蹭胡瓜高檔料理！沒位子寧可蹲角落

啦啦隊女神秘戀攝影師！揪男伴返家過夜共處14小時

今天是「國際請病假日」！台灣上班族請假新制QA一次看

深夜快訊／灰熊前鋒克拉克驚傳逝世

快訊／籃籃遭控蹭飯胡瓜發聲了！「還原事發狀況」

鴻海發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

八點檔男星秘交星二代不認愛　稱還單身

怕照大腸鏡！女拖3年驚見「香腸狀巨型息肉」

路易莎女員工揹嬰上班！業者曝工作規劃暖哭全網

台中單親爸猝逝　17歲女休學打工養弟弟

補教名師陳建宏過世！女兒公開公祭資訊

許志安「暴瘦如老30歲」近照曝　同框美女有來頭

地震後8分鐘！花縣體育館廣告看板砸死工人

更多

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面