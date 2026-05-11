3登山客「硬闖印尼火山」遇噴發慘死！　2屍緊緊相擁倒殘骸下

▲印尼杜科諾火山（Mount Dukono）連日噴發，共造成3名登山客死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

印尼哈馬黑拉島的杜科諾火山（Mount Dukono）10日發生猛烈噴發，火山灰一度衝上6英里（約9.6公里）高空，目前已確認3人死亡，另有17人生還。搜救人員在歷經數日搜救後，終於尋獲其中2名失蹤的新加坡籍登山客遺體。令人鼻酸的是，兩人被發現時，遺體在岩石碎片下緊緊相擁。

根據印尼搜救局負責人拉姆丹尼（Iwan Ramdani）指出，這2名死者均為新加坡籍，搜救人員在杜科諾火山噴發後的岩石殘骸下發現了他們。當時兩人遺體呈現緊緊相擁的姿勢，現場畫面令人心碎。

拉姆丹尼坦言，由於當地地勢極端險峻，加上連日降雨，且火山自8日起便持續噴發，火山灰不斷噴湧，更一度達到6英里高空，嚴重阻礙救援工作，撤離行動極為困難且危險。

北哈馬黑拉警察局長帕薩里布（Erlichson Pasaribu）指出，儘管早已在社群媒體發布警告，並在登山口設立警示牌，告知該區處於高層級警戒狀態且嚴禁進入，「但仍有許多人為了拍攝，執意要登山」。

印尼當局10日上午起派出了約150名人力，並出動熱顯像無人機在火山口邊緣搜尋失蹤的兩人，但最終只發現遺體。目前2具遺體已送往當地醫院進行驗屍，至於何時能運回新加坡，仍有待相關單位確認。除了這2名新加坡人外，搜救人員9日確認另一名印尼籍登山客死亡。

根據統計，這起意外共有17名生還者，包括7名新加坡人與10名印尼人。