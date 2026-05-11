川習會倒數　美官員：美國政策不變「但對台國防預算失望」

▲去年10月底川習會上，川普與習近平握手。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普預計13日訪問北京，與中國國家主席習近平會面。美國官員透露，美國對台灣的立場預期不變，但也形容華府對台灣軍售案感到失望。

北京施壓 美對台政策不變

《金融時報》報導，在這次訪問之前，中國官員持續呼籲美國改變對台政策。中國希望川普宣布美國「反對」台灣獨立，而非目前更中立的措辭「不支持」。台灣與部分美國官員擔心，川普可能同意此措辭變化。

被問及此情況時，一名美國官員表示，「我們不預期看到美國（對台）政策出現任何改變。」

國防預算不如預期 華府失望

川普政府去年12月批准破紀錄的111億美元對台軍售案，目前也正推動另一筆規模逾140億美元的潛在軍售案，但通知國會的程序暫時延後，以避免影響這次峰會。不過，美國官員強調，川普同意提供給台灣的武器數量，已超越前總統拜登整個任期的規模。

《金融時報》寫道，台灣反對黨控制的立法院上週通過國防預算，但未達總統賴清德希望用於加大對中國威懾的目標。美國官員直言結果「令人失望」，「我們希望看到原提議方案的剩餘部分也能獲得資金。」

川習會行程曝光 還會談這些

根據白宮發言人凱利（Anna Kelly）說明，川普預計13日晚間抵達北京，14日上午出席歡迎儀式並與習近平舉行峰會，下午將在習陪同下到訪天壇，晚間出席國宴，15日上午離開前與習茶敘後共進午餐。

除了台灣議題，川普還預計施壓習近平減少對伊朗的軍事支持，2人還預計就AI及美中貿易休兵是否續延等議題展開對話。