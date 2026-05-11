不只300多兆經濟衝擊！中國鎖定海底電纜　恐為遏止美國介入台灣

▲台灣海底電纜屢遭破壞。（示意圖／資料照）

記者吳美依／綜合報導

全球海底電纜承載全球99%網路流量與每日高達10兆美元（約新台幣313兆元）的金融交易，而一名美國前情報官員10日警告，中國等美國競爭對手正在鎖定這項關鍵水下基礎設施，幾乎有能力「隨心所欲引發災難性的經濟混亂」。此外，這也可能成為削弱美國介入台灣事務的戰略手段。

以台灣為例 海底電纜成最大弱點

《福斯新聞》指出，川習會將在本周登場，2人預期討論貿易、人工智慧與台灣。台灣是美中緊張關係的一個引爆點，近年通報約30起海底電纜事件，包括中國船隻切斷多條電纜，導致通訊中斷數月。

事實上，中國自然資源部4月證實已成功測試「電液靜壓致動器」（electro-hydrostatic actuator），可在3500公尺深海切斷裝甲海底電纜。除了台灣，歐洲也陸續出現類似的可疑斷纜事件，外界擔憂這是協同性的「灰色地帶」行動，在未達引發衝突門檻的情況下，試探西方反應。

對此，美國參議院已於4月提出具跨黨派共識的《2026年戰略海底電纜法》（Strategic Subsea Cables Act of 2026），旨在強化關鍵水下基礎設施的安全韌性，「海底電纜重要的原因有很多，它們承載全球99%的網路流量，也支撐著每天價值10兆美元的金融交易。」

▼台灣海底電纜遭貨輪拖斷。（圖／海巡署提供）



美前官員警告 恐成北京威嚇手段

前五角大廈情報官員、國防科技新創公司Coalition Systems首席戰略官貝傑（Andrew Badger）警告，美國現代生活仰賴著這個脆弱的海底電纜系統，但美國對手正試圖「把海底變成戰場」。他形容這是不對稱威脅與美國最大弱點之一，「中俄正在投入大量資源攻擊水下基礎設施，遠遠超過美國及盟友投入的防禦資源。」

貝傑示警，「一場針對美國海底基礎設施的協同性打擊，可能根本性阻斷我們的生活方式，網路、銀行、能源市場及軍事通訊系統都透過這些電纜運行。經濟損失幾乎無法估計，而真正的傷害在於後續引發的社會混亂與政治不穩定。」

他將此定調為「最純粹形式的混合戰」，能夠在未達宣戰門檻的情況下削弱對手，而拖錨等事故可為肇事者提供推諉藉口，「電纜給了北京和莫斯科幾乎能夠隨心所欲引發災難性經濟混亂的能力，使得兩國對美國擁有巨大的戰略籌碼。」

貝傑特地指出，中國可能透過鎖定美國海底電纜，遏止美國介入台灣問題，「北京可能同步鎖定在美國登陸的海底電纜，不是為了在軍事上獲勝，而是為了破壞美國民眾干預台灣的意願。」

不過，牛津網路研究所研究員米克爾薩爾（Anniki Mikelsaar）提醒，並非所有破壞事件都應歸咎於外國對手。國際電纜保護委員會（ICPC）估計，全球每年約發生150至200起斷纜事故，大多數都是意外。

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