油價又飆！川普怒批伊朗回覆　納坦雅胡警告：衝突尚未結束

▲3月19日，一名女子在芝加哥加油站查看汽油價格。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普10日表示，對德黑蘭提出的終戰方案回覆「完全無法接受」，以色列總理納坦雅胡也說伊朗衝突「尚未結束」，2人發言再度引爆中東局勢升溫的市場擔憂，也讓11日國際油價再度飆漲。

CNBC報導，國際基準布蘭特原油（Brent）7月期貨上漲3.16%，來到每桶104.49美元。美國西德州原油（WTI）6月期貨上漲3.08%，來到每桶95.42美元。兩者漲幅均相當強烈。

協議遙遙無期 花旗分析油價恐走高

花旗（Citi）分析師在最新石油報告中指出，若美伊未能達成協議，油價恐怕進一步上漲。石油風險依然傾向走高，因為伊朗對何時、以何種條件重啟霍莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍握有主要控制權，「我們預期（伊朗）政權將在5月底前達成協議重啟海峽……風險傾向時程推遲或僅部分開放，意味著（能源供應）中斷可能持續更長時間。」

美以領袖都否決 伊朗衝突未落幕

美國總統川普否決了伊朗的終戰方案回覆，「我已經讀完了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全不可接受！」

以色列總理納坦雅胡則在10日晚間播出的CBS節目「60分鐘」警告，與伊朗的衝突「尚未結束」，「還有核材料與濃縮鈾必須被移出伊朗，仍有濃縮設施必須被拆除。伊朗仍在支持代理人組織，仍然想要生產彈道飛彈……還有工作要做。」