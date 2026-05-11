　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰前總理戴克辛假釋出獄！　女兒貝東塔「獄前擁抱」高調接風

▲▼貝東塔高調接風假釋出獄的父親戴克辛。（圖／翻攝自Khaosod）

▲貝東塔高調接風假釋出獄的父親戴克辛。（圖／翻攝自Khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）11日正式獲得假釋出獄！大批紅衫軍支持者從前一日就提前在獄前等待。戴克辛踏出監獄大門後，隨即與前泰國總理、女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）激動擁抱，隨後前往假釋辦公室完成手續，正式啟程返回位於曼谷的住所。

清晨5點紅衫軍塞爆監獄外！為泰黨大咖雲集迎接大老

根據Khaosod報導，戴克辛獲准假釋的消息傳出後，大批紅衫軍早在10日上午就開始在曼谷中央監獄外的路邊徹夜守候。11日清晨5時左右，現場氣氛達到最高潮，支持者情緒激昂，不斷高喊口號。

為泰黨（Pheu Thai Party）核心成員也聚集在曼谷中央監獄（Klong Prem Central Prison）外，迎接戴克辛。

清晨6時許，為泰黨的高層政要接連抵達現場，包括為泰黨顧問普門（Phumtham Wechayachai）、前衛生部長宋薩（Somsak Thepsuthin）、為泰黨副黨魁索拉翁（Sorawong Thienthong）、以及多位民代。此外，塔克辛執政時期的交通部長蓬薩（Pongsak Raktapongpaisal）以及紅衫軍前領袖納塔兀（Nattawut Saikua）也都現身迎接，現場政壇大咖齊聚，場面浩大。

泰國流亡總理！返國服刑

戴克辛2023年結束15年流亡返國後，僅在監獄服刑數小時便以心臟病和胸痛為由轉送醫院，引發各界質疑。5名法官組成的審判庭認定，戴克辛長期住院的責任不能完全歸咎於醫生，且認為他刻意延長住院時間。

戴克辛原先因利益衝突和濫用職權被判8年徒刑，後獲泰王減刑至1年。2024年2月，戴克辛以70歲以上高齡且患有嚴重基礎疾病之條件，在醫院VIP病房度過6個月獲得第一次假釋。但泰國最高法院2025年9月宣判，戴克辛（Thaksin Shinawatra）先前在醫院VIP病房服刑屬非法行為，必須重新入監服滿1年有期徒刑。如今服刑僅三分之二刑期再度獲假釋。

首個擁抱獻給女兒貝東塔！戴克辛步出監獄「立正敬旗」

11日上午7時30分，戴克辛的家屬，包括愛女貝東塔、兒子潘通泰（Panthongtae）、二女兒萍通塔（Pintongta）及其配偶等人全數抵達。隨後在7時40分，戴克辛身著白色襯衫與長褲步出監獄大門。

戴克辛踏出監獄後，第一時間與守候多時的貝東塔緊緊擁抱，隨後也逐一與外孫、妹妹擁抱致意。在準備搭車離開前，戴克辛特別走到監獄前草坪的旗桿下，立正站好向國旗致敬，隨後也親切地向在場的為泰黨黨員與紅衫軍致意。

返回燦松拉豪宅！先赴假釋辦公室報到「恢復自由身」

戴克辛在家人與隨扈的護送下搭上車輛。根據程序，他在返回住所前，需先前往位於曼谷諾（Bangkok Noi）的曼谷第一保護觀察辦公室報到，按照懲教署的規定完成假釋登記與相關程序。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 8076 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
00403A跌！不敗教主示警「仍是溢價」　點名2檔要注意
傳秘戀星二代「偶包太重」死不認愛！　郭忠祐發聲
正式拍板！民進黨選對會同意「徵召沈伯洋選台北市長」
快訊／群創飆百萬張大量！刷15年新高　2面板股亮燈
快訊／2外科主任放廠商無照動刀　台中榮總急發2聲明
快訊／終於開轟！大谷翔平仰望天空如釋重負
快訊／NONO遭控「侵犯按摩妹、女粉絲」　一審判無罪
快訊／4檔千金級飆股跌停！
快訊／籃籃發聲了！　還原事發狀況
曾稱遭黃國昌金釵抹黑退選　「是時候離開民眾黨了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄貨輪「爆炸沉沒」！疑載核反應爐流向北韓　驚動美軍核嗅探機

川習會重點曝！　川普：貿易比什麼都重要

川習會將登場！中東憂「拿伊朗換台灣」　川普恐把台灣當交易籌碼

快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」：執行任務綽綽有餘

不滿被動挨打！　沙烏地「秘密參戰」轟炸伊朗本土

川普急著達成協議　以色列憂：恐和伊朗談到一個爛交易

盧比歐遭制裁怎訪中？　陸官媒「換1個字」神解套

黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

川普赴中　強調伊朗、烏克蘭戰爭即將結束

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

淡江大橋通車！民代抗議未受邀　陳世凱：內部祈福上周已辦典禮

黃子韜突遭徐藝洋打巴掌　一被誇「語氣秒轉變XD」

賴清德宣布：三班護病比　明年5／20提前分階段實施

5公里練跑成最後限動　文大橄欖球校隊大稻埕跳水救93歲翁失蹤　姊姊岸邊下跪求奇蹟

93歲翁溺斃前最後身影曝！妻還不知噩耗…家屬盼盡快找到男大生

俄貨輪「爆炸沉沒」！疑載核反應爐流向北韓　驚動美軍核嗅探機

川習會重點曝！　川普：貿易比什麼都重要

川習會將登場！中東憂「拿伊朗換台灣」　川普恐把台灣當交易籌碼

快訊／黃仁勳登上空軍一號！　白宮證實：隨川普訪中

美軍彈藥不夠？　戰爭部長斥「愚蠢誇大」：執行任務綽綽有餘

不滿被動挨打！　沙烏地「秘密參戰」轟炸伊朗本土

川普急著達成協議　以色列憂：恐和伊朗談到一個爛交易

盧比歐遭制裁怎訪中？　陸官媒「換1個字」神解套

黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

川普赴中　強調伊朗、烏克蘭戰爭即將結束

7旬洗腎翁病逝家貧無力治喪　枋寮警+善心力量募款送暖

糖友心臟病風險比人高84%　醫：應每年抽血檢測「心衰指數」

藍永和議員初選民調出爐！在地里長陳以樂出線　侯家軍兵落馬

灰熊前鋒克拉克加州驟逝　美媒爆警方朝藥物過量調查中

桃園男隨手搶騎士背包　「僅得手2元」搶奪罪起訴

LINE Pay Money乘車碼北捷、雙北公車5／15上線　推3好康活動

信財經網美「688元買一堆台積電」！上千元時她一問：真的昏倒

獨／高雄母子先後離家！相差21小時成浮屍　痛失母兄弟崩潰

酒後跨坐「發動機車」無罪卻挨罰9萬　騎士抗罰成功

劉世芳親屬遭大陸台企解職　國台辦嗆「罪有應得」

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

國際熱門新聞

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

即／黃仁勳登空軍一號　白宮證實隨川普訪中

晶片股獲利了結出貨　美股費半重摔超過3%

血洗咖啡廳！妻50刀猛刺腥夫「斷命根」

德破獲迷姦組織　北大學霸淪下藥軍師

公鹿隊老闆一夜情遭勒索12億美元

盧比歐遭制裁怎訪中？陸官媒「換1字」解套

川普稱「習近平是好友」：許多好事將發生

NOKIA擋下宏碁、華碩專利訴訟　英國上訴成功

川習會擬談美台軍售　美：維護台海和平

男性避孕新時代？美研究成功「暫停精子生產」

黃仁勳「年薪慘跌27%」　變相減薪原因曝

加州市長竟是中共代理人　辭職認罪

泰國60天免簽將喊卡！還要加收300泰銖

更多熱門

相關新聞

情侶竊金項鍊變現6萬　男假釋再犯判4月

情侶竊金項鍊變現6萬　男假釋再犯判4月

屏東縣王姓女子借住鄭姓男子與女友租屋處，鄭男兩人竊取王女黃金手鍊並變賣分贓，得手逾6萬元。屏東地方法院審理，鄭男坦承犯行卻未履行調解賠償，依竊盜罪判處4個月有期徒刑，如易科罰金每日1,000元折算罰金。另對未扣案之犯罪所得61,039元，裁定與共犯共同沒收，如無法沒收則追徵等值金額。可上訴。

無牌建商921釀34死入獄　沒賠償不准假釋

無牌建商921釀34死入獄　沒賠償不准假釋

張錫銘假釋官司大逆轉！二審改判敗訴

張錫銘假釋官司大逆轉！二審改判敗訴

刑法修正案三讀　增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

刑法修正案三讀　增訂無期徒刑假釋撤銷後殘刑規定

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

關鍵字：

戴克辛假釋紅衫軍泰國政治為泰黨

讀者迴響

熱門新聞

籃籃爆「不請自來」蹭胡瓜高檔料理！沒位子寧可蹲角落

啦啦隊女神秘戀攝影師！揪男伴返家過夜共處14小時

今天是「國際請病假日」！台灣上班族請假新制QA一次看

深夜快訊／灰熊前鋒克拉克驚傳逝世

鴻海發重訊！證實北美部分廠區遭網攻

40男輪問一次多少　印度女警親測崩潰

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

怕照大腸鏡！女拖3年驚見「香腸狀巨型息肉」

補教名師陳建宏過世！女兒公開公祭資訊

許志安「暴瘦如老30歲」近照曝　同框美女有來頭

路易莎女員工揹嬰上班！業者曝工作規劃暖哭全網

台中單親爸猝逝　17歲女休學打工養弟弟

前主播酸「高爾夫球場快淪雞窩」　兩派網友戰翻

即／台中榮總廠商代刀！2資深醫師收公關費起訴

即／黃仁勳登空軍一號　白宮證實隨川普訪中

更多

最夯影音

更多
22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油

22歲北港皇太子收押！黑歷史全挖出　「最漂亮的媽媽」目送上囚車哭喊加油
淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

淡江大橋通車首日驚魂！　機車道「超車硬鑽」險釀車禍

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

全球極危「海洋巨獸」現蹤嘉義！　漁民捕到200公斤革龜海巡大驚

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

小禎男友被Emma嫌「只是有五官」　她虧李進良：比誰都怕被偷拍

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

川普：將與習近平談對台4393億軍售！　不認為中國會犯台

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面