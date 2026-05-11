泰前總理戴克辛假釋出獄！　女兒貝東塔「獄前擁抱」高調接風

▲貝東塔高調接風假釋出獄的父親戴克辛。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）11日正式獲得假釋出獄！大批紅衫軍支持者從前一日就提前在獄前等待。戴克辛踏出監獄大門後，隨即與前泰國總理、女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）激動擁抱，隨後前往假釋辦公室完成手續，正式啟程返回位於曼谷的住所。

清晨5點紅衫軍塞爆監獄外！為泰黨大咖雲集迎接大老

根據Khaosod報導，戴克辛獲准假釋的消息傳出後，大批紅衫軍早在10日上午就開始在曼谷中央監獄外的路邊徹夜守候。11日清晨5時左右，現場氣氛達到最高潮，支持者情緒激昂，不斷高喊口號。

為泰黨（Pheu Thai Party）核心成員也聚集在曼谷中央監獄（Klong Prem Central Prison）外，迎接戴克辛。

清晨6時許，為泰黨的高層政要接連抵達現場，包括為泰黨顧問普門（Phumtham Wechayachai）、前衛生部長宋薩（Somsak Thepsuthin）、為泰黨副黨魁索拉翁（Sorawong Thienthong）、以及多位民代。此外，塔克辛執政時期的交通部長蓬薩（Pongsak Raktapongpaisal）以及紅衫軍前領袖納塔兀（Nattawut Saikua）也都現身迎接，現場政壇大咖齊聚，場面浩大。

泰國流亡總理！返國服刑

戴克辛2023年結束15年流亡返國後，僅在監獄服刑數小時便以心臟病和胸痛為由轉送醫院，引發各界質疑。5名法官組成的審判庭認定，戴克辛長期住院的責任不能完全歸咎於醫生，且認為他刻意延長住院時間。

戴克辛原先因利益衝突和濫用職權被判8年徒刑，後獲泰王減刑至1年。2024年2月，戴克辛以70歲以上高齡且患有嚴重基礎疾病之條件，在醫院VIP病房度過6個月獲得第一次假釋。但泰國最高法院2025年9月宣判，戴克辛（Thaksin Shinawatra）先前在醫院VIP病房服刑屬非法行為，必須重新入監服滿1年有期徒刑。如今服刑僅三分之二刑期再度獲假釋。

首個擁抱獻給女兒貝東塔！戴克辛步出監獄「立正敬旗」

11日上午7時30分，戴克辛的家屬，包括愛女貝東塔、兒子潘通泰（Panthongtae）、二女兒萍通塔（Pintongta）及其配偶等人全數抵達。隨後在7時40分，戴克辛身著白色襯衫與長褲步出監獄大門。

戴克辛踏出監獄後，第一時間與守候多時的貝東塔緊緊擁抱，隨後也逐一與外孫、妹妹擁抱致意。在準備搭車離開前，戴克辛特別走到監獄前草坪的旗桿下，立正站好向國旗致敬，隨後也親切地向在場的為泰黨黨員與紅衫軍致意。

返回燦松拉豪宅！先赴假釋辦公室報到「恢復自由身」

戴克辛在家人與隨扈的護送下搭上車輛。根據程序，他在返回住所前，需先前往位於曼谷諾（Bangkok Noi）的曼谷第一保護觀察辦公室報到，按照懲教署的規定完成假釋登記與相關程序。