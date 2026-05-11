郵輪漢他病毒疫情後送5法國人　1人專機上出現症狀

▲豪華郵輪「洪迪斯號」爆發漢他病毒疫情。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）10日表示，從爆發致命漢他病毒疫情的郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）撤離、並搭機返國的5名法國公民中，有1人在專機上出現疑似症狀。

法新社報導，勒克努在社群平台X表示，「其中一人在返國專機上出現症狀」，法方已立即對5人實施嚴格隔離措施。

他指出，這些人目前正接受治療，並將進行檢測與健康檢查。勒克努也表示，將於稍後發布法令，正式授權相關隔離措施，以保障公共安全。

法新社記者目擊，搭載5名法國乘客的專機於當地時間下午4時30分前降落巴黎北郊勒布爾熱機場（Le Bourget Airport），隨後5輛救護車在警方護送下，將他們送往巴黎畢夏醫院（Bichat hospital）。

另一方面，搭載14名西班牙僑民的專機稍早也已抵達馬德里。這些從田尼利夫島（Tenerife Island）撤離的旅客與船員，將在馬德里托芮榮基地（Torrejon airbase）附近軍醫院接受隔離。

後續英國、加拿大、愛爾蘭、荷蘭、土耳其與美國等國，也將派遣專機從田尼利夫島撤離本國公民。

世界衛生組織（WHO）表示，洪迪斯號所有撤離人員均被列為「高風險接觸者」，需接受42天醫學監控。

目前已有3名旅客死亡，包括一對荷蘭籍夫妻與一名德國女性，另有多人感染這種通常由鼠類傳播的疾病。

更令人擔憂的是，確診病例中驗出目前唯一已知可人傳人的漢他病毒類型「安地斯病毒株」（Andes strain），其潛伏期最長可達6周，加劇國際疑慮。

不過，世衛官員強調，這波疫情與2020年COVID-19疫情不可相提並論，目前整體公共風險仍屬有限。