郵輪漢他病毒「零號病人」找到了！　垃圾堆中賞鳥不幸感染

記者張靖榕／綜合報導

荷蘭郵輪「洪迪斯號」（Hondius）爆發漢他病毒疫情，已造成多名乘客感染甚至死亡，如今「零號病人」身分曝光，推測為70歲荷蘭鳥類學家希爾佩魯德（Leo Schilperoord）。專家認為，他先前在南美洲的旅行路線，確實存在高度感染風險。

▲爆發致命漢他病毒疫情的豪華郵輪「洪迪斯號」已於10日抵達西班牙加那利群島特內里費島，停靠格拉納迪亞港（Granadilla de Abona），乘客改搭小船上岸後登上密封巴士 。（圖／路透）



零號病人

所謂「零號病人」，是指最早從環境中感染病毒的人，其病例對全球衛生單位追查病毒跨境傳播具有重要意義。

綜合外電報導，希爾佩魯德與69歲妻子米爾潔（Mirjam）都是資深觀鳥愛好者。兩人在4月1日登上洪迪斯號前，已在阿根廷、智利與烏拉圭旅行數月，並於3月下旬返回阿根廷。兩人來自荷蘭人口僅約3000人的小村莊豪勒威克（Haulerwijk），當地雜誌已刊登兩人訃告。

此次疫情涉及罕見的「安地斯漢他病毒株」（Andes strain of hantavirus）。不同於多數僅在囓齒動物間傳播的漢他病毒，安地斯株已知可在人與人之間傳播，因此引發國際高度關注。

賞鳥期間不幸感染

目前推測，這對夫婦可能是在阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）郊外一處垃圾掩埋場觀鳥時感染病毒。當地衛生條件不佳，常有攜帶病毒的鼠類出沒。病毒通常透過吸入受感染鼠類糞便或尿液形成的氣溶膠傳播。

船公司表示，希爾佩魯德在郵輪啟航不到一周後即出現發燒、頭痛與腸胃不適等症狀，並於4月11日在船上死亡。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，當時並未立即懷疑是漢他病毒，因其症狀與其他呼吸道疾病相似，也未及時採集檢體。

直到4月24日，郵輪抵達南大西洋聖赫勒拿島（Saint Helena）後，米爾潔下船不久也開始發病，之後在南非病逝。調查人員因此將希爾佩魯德視為此次群聚疫情的「零號病人」。

各國持續監測曾上該郵輪的乘客

目前乘客已陸續返回各國，美國與歐洲多國衛生單位正持續監測相關接觸者症狀，以防疫情擴散。

不過，專家強調，漢他病毒仍缺乏引發全球大流行的條件。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）高級學者阿達利亞（Amesh Adalja）指出，「大流行風險主要取決於病毒傳播能力，而非致死率。漢他病毒通常讓患者迅速重症化，反而限制其傳播範圍。」