美官員：川普會就伊朗議題對習近平施壓

▲美國總統川普先前與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普積極推動中東終戰協議之際，一名美國高階官員10日表示，川普未來幾天訪問北京期間，準備再次就伊朗問題向中國國家主席習近平施壓。

川普將施壓習近平

法新社報導，白宮指出，川普13日至15日訪中期間，重點議題包括貿易、關稅及人工智慧（AI），行程也包含參觀北京天壇。

該名官員在電話簡報中表示，「我預期總統將在伊朗議題上施加壓力」，並指出川普過去與習近平通話時，已多次談及中國向伊朗與俄羅斯採購石油，以及軍民兩用物資出口問題。他並提到，美方近期因伊朗戰爭而對中國祭出的制裁措施，也可能成為雙方討論議題。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示，川普將於13日晚間抵達北京。川習會原定3月進行，因伊朗戰爭爆發而延期。根據安排，14日上午將舉行歡迎儀式與川習會，下午川普將參觀天壇，晚間出席國宴；15日雙方還將進行茶敘與工作午餐，之後川普返美。

美國將調整對中關係

凱利指出，此行重點是「調整對中關係，優先追求互惠公平，以恢復美國經濟自主」。

此外，去年10月美中曾同意貿易休兵一年，但川普政府後續全面關稅措施仍引發緊張局勢。雙方此次也預計討論是否延長貿易休兵。

路透社則引述一名美國高層官員說法指出，美中之間的稀土協議目前仍有效，未來可能宣布延長。該官員表示，「協議尚未到期」，雙方目前仍持續對話，但是否延長仍未定案。