最狂畢業禮物！已故校友兒子突宣布幫還1年學貸　202名學生受惠

▲美國一名已故校友的兒子無預警宣布幫畢業生還1年學貸，送給他們當作畢業禮物。（圖／翻攝自 Wilson College of Textiles）



圖文／CTWANT

美國北卡羅來納州立大學（NC State）威爾森紡織學院（Wilson College of Textiles）在8日舉行畢業典禮，受邀演講嘉賓安尼爾（Anil Kochhar）無預警在台上宣布，為了感念曾在此求學的亡父，將替該屆所有畢業生償還最後一學年度的學生貸款；他希望這份畢業禮物能減輕學子的財務負擔，讓他們勇敢追夢。消息一出，全場師生與家長驚喜交集，紛紛起立鼓掌。

根據外媒《紐約郵報》報導，北卡羅來納州立大學威爾森紡織學院8日的畢業典禮上，邀請到一名已故校友科查爾（Prakash Chand Kochhar）的兒子安尼爾演講。安尼爾感性表示，他的父親在1946年遠從印度來到這裡，成為校史僅有的第2位印度裔學生，而自己與妻子瑪麗蓮（Marilyn）為了紀念亡父，決定資助該屆畢業生，替他們償還最後一學年度的學生貸款。此次受益的畢業生共有202位，包括176名學士及26名碩士。

安尼爾表示，他希望這份禮物能讓學子們在踏出雷諾茲體育館（Reynolds Coliseum）時，不只帶走學位，更擁有「承擔風險與建立理想生活」的經濟自由，可以勇敢追夢。

這份驚喜的畢業禮物，對於許多出身移民家庭或經濟弱勢的畢業生而言，無疑是改變命運的轉折點，安尼爾話剛說完，全場發出歡呼聲，還有不少學生站起來鼓掌，甚至有人感動落淚。在學院主修時裝與紡織管理的畢業生達科斯塔（Alyssa D’Costa）表示，作為移民後代，這筆資金對她和家庭意義重大，她感到非常幸運能獲得這樣的機會。

事實上，安尼爾捐款背後承載著一段跨越80年的感恩故事。安尼爾的父親科查爾當年憑藉獎學金才得以在該校攻讀紡織製造，先後取得學士與碩士學位，並隨後在國際紡織界開展卓越事業。安尼爾回憶，父親在1985年猝逝，當時他絕無法想像80年後的今天，他的兒子會站在這個當初接納他的學術殿堂，為新一代學弟妹提供幫助，這象徵著無限可能性的精神傳承。

不僅如此，安尼爾家族多年來一直向學院捐款，此前他們已多次捐贈獎學金、資助教職與研究生課程，致力於提升紡織學界的教育資源；然而，這次在畢業典禮上直接「清空學貸」的舉動，被公認為家族歷年來最令人難忘的善舉。校方指出，為了完成這項壯舉，安尼爾夫婦事前已與學校領導層及獎學金辦公室進行嚴密協調，確保每位符合條件的畢業生都能獲得資助。

威爾森紡織學院院長辛克斯（David Hinks）對安尼爾的善舉表達由衷感謝，並強調降低教育成本、讓所有人都能負擔得起優質教育一直是學院的核心目標，安尼爾夫婦的慷慨解囊，不僅實現了這個願景，更深刻體現了該校「終身威爾森人」（Wilson for Life）的團結互助精神。

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