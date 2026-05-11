台灣網站「高價轉售御守」　日本神社震怒發聲！

▲田脇日吉神社點名台灣網站轉售御守，讓神社相當震驚。（圖／翻攝自Facebook／田脇日吉神社）



網搜小組／董美琪報導

日本福岡縣柳川市的「田脇日吉神社」近日發出中日文公告，指出竟然有台灣網站轉售神社御守，甚至以高價販售，因此深感震驚和憤怒。神社強調，御守並非一般商品，而是具有信仰意義的授與品，呼籲外界勿將其作為牟利用途。

「田脇日吉神社」8日在社群平台發文表示，有台灣網站將神社御守轉售，且以接近8000日圓（約近台幣1600元）的高價販賣。神社指出，御守不是一般配件，而是祈求神明庇佑、承載信仰的授與品，對於被當成「雜貨」還高價販售感到相當震驚與氣憤。

公告中提到，神社本身其實可透過線上方式直接寄送御守給台灣及海外民眾，呼籲信眾不要購買來源不明、價格過高的轉售商品，以免買到可能失去原本祈福意義的御守。

田脇日吉神社也警告，若類似轉售行為持續，未來恐不得不停止郵寄服務，甚至考慮不再寄送至轉售者相關地址。神社表示，過去為了讓一家人都能獲得御守，曾允許一次給出多個御守，但因應目前情況，將進行數量限制。

此外，神社也強調，官方社群平台與網站上的照片版權皆屬神社所有，禁止未經授權轉載或使用，呼籲外界勿侵害著作權。根據神社PO出截圖畫面，台灣網站販售多款標示為「田脇日吉神社」的御守、手鍊等商品，售價約新台幣1400元至近1600元不等，目前已停止販售。