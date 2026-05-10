卡達天然氣船突穿越荷莫茲海峽！　開戰後首例

▲荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

根據航運追蹤資料，在美國與伊朗爆發戰事後，首度有卡達液化天然氣（LNG）運輸船成功穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。外界關注，這是否象徵區域能源運輸開始逐步恢復，也牽動全球能源市場後續變化。

《路透社》報導，航運追蹤機構Kpler資料顯示，由卡達能源公司（QatarEnergy）營運的液化天然氣運輸船「Al Kharaitiyat」號，已安全通過荷莫茲海峽，目前正朝巴基斯坦卡西姆港（Port Qasim）前進。

這也是自美國於2月28日與以色列聯手對伊朗展開軍事行動後，首艘載運液化天然氣並成功穿越荷莫茲海峽的卡達船隻，引發國際能源市場高度關注。

另有消息人士透露，這次航程據稱已取得伊朗方面同意，目的在於強化卡達與巴基斯坦對德黑蘭政府的信任關係，而卡達與巴基斯坦目前都被視為美伊衝突的重要調停角色。

目前美伊衝突雖處於暫時停火階段，但華府仍在等待伊朗回應美方最新提出的和平協議方案。隨著全球能源供應持續承壓，各界也加大呼籲，希望盡快讓戰事降溫。

此外，美國總統川普（Donald Trump）本周預計訪問中國，外界認為，美伊局勢與能源危機議題，也可能成為國際關注焦點之一。