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遊客朝聖普吉島人氣咖啡廳　4人餐後突昏迷！1人不治

印度遊客朝聖普吉島人氣咖啡廳　4人餐後突昏迷！送醫搶救1人不治

▲普吉島發生一起離奇事件，有5名印度遊客在當地一間咖啡廳用餐後，其中4人突然暈倒，經緊急搶救後，最終仍有1人死亡。（圖／翻攝自泰網เดลินิวส์）

圖文／CTWANT

泰國普吉島知名景點卡馬拉海灘（Kamala Beach）驚傳重大意外，有5名印度籍遊客到當地一間人氣咖啡廳用餐後，其中4人因不明原因接連昏倒。警消獲報迅速趕抵，並將傷者分送3間醫院搶救，遺憾的是，4人中有一名男子最終仍宣告不治。目前當地相關部門通報印度駐泰大使館，也聯合警方和法醫展開調查與屍檢，具體原因仍待釐清。

根據泰媒《每日新聞》報導，卡馬拉警察局副調查官維查尤（Wichayut Damphuak）表示，今（10）日接獲報案，稱卡馬拉區一間知名咖啡廳內有外籍遊客集體失去意識，警方獲報後不敢大意，立即向局長報告，並率領搜救小組及醫療人員趕赴現場。警方抵達時發現共有4名印度籍遊客倒臥店內，救護人員隨即展開初步急救並將傷者緊急送往鄰近的巴東醫院與他朗醫院。

由於部分患者傷勢極其嚴重，醫療團隊隨後將其中2名重度昏迷的傷者轉院至規模較大的普吉瓦其拉醫院（Vachira Phuket Hospital）加護病房。院方證實，其中一名男子身分為印度籍男子阿格拉瓦爾（Kushagra Agrawal），儘管醫療人員全力搶救，最終仍不幸在醫院離世。

經警方調查，咖啡廳安保主管的證詞指出，這組印度籍遊客一行共5人入店消費，但在停留期間，其中4人竟在短時間內先後出現不適並癱軟昏迷；業者見狀後立即報警求助，對於遊客為何會集體出現此類異常反應表示並不清楚。目前警方已封鎖現場進行初步勘驗，並調閱店內監視器以釐清事發經過。

針對這起嚴重的遊客傷亡意外，當地相關部門已與印度駐泰大使館取得聯繫，並將協同專業法醫對死者進行詳盡的解剖檢驗，以調查是否與中毒、環境氣體或突發疾病相關。警方強調，將儘速釐清確切死因，以對家屬及大眾交代，並確保當地旅遊環境的安全性。

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