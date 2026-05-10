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傳統「台味早餐」紅到美國去！超大一顆賣300驚呆台人：睡一整天

▲▼傳統的台式飯糰紅到國外去。（圖／翻攝IG／chefdannyeats）

▲傳統的台式飯糰紅到國外去。（圖／翻攝IG／chefdannyeats）

記者柯振中／綜合報導

台灣庶民美食再度揚名海外！美國知名美食部落客丹尼（Chef Danny）近日在社群平台分享於加州台式餐廳「義美（Yi Mei）」開箱紫米飯糰的影片，即便加料後一顆要價超過新台幣320元，他仍狂讚「便宜又值得一試」，甚至吸引漫威男星劉思慕（Simu Liu）前往朝聖。影片紅回台灣後，大批網友笑稱這不僅是美食，更是「成年人的安眠藥」，直言超高劑量的碳水化合物絕對會讓人「睡爛」。

美部落客首嚐紫米飯糰給9分　加料價322元驚呆台灣網友

在TikTok與IG擁有廣大追隨者的丹尼，於10日發布影片分享他在加州台式餐廳「義美」的初體驗。丹尼購買了一顆基礎售價6.5美元（約新台幣204元）的紫米飯糰，並大方加購油條、肉鬆、香腸及荷包蛋，最終結帳金額高達10.25美元（約新台幣322元）。

雖然此價格在兩地物價落差下讓台灣網友大感震驚，但丹尼品嚐後卻露出滿足表情，對紫米Q彈的口感與鹹香配料的層次感讚不絕口，甚至淋上辣油挑戰不同風味，最終給出9分高評價。丹尼在影片中不僅直呼這樣的份量在當地相當便宜，還配上一杯經典的「大冰奶」，直言這場台式早餐饗宴讓他無話可說。

▲▼傳統的台式飯糰紅到國外去。（圖／翻攝IG／chefdannyeats）

▲傳統的台式飯糰紅到國外去。（圖／翻攝IG／chefdannyeats）

「安眠藥」劑量太重！台灣鄉民憂心部落客睡到晚上

這段開箱影片於10日在台灣社群平台引發熱烈討論，但網友的關注點除了物價，更多是聚焦在飯糰帶來的「暈碳」威力。不少鄉民湧入留言區幽默示警，稱飯糰是「台灣成年人的安眠藥」，笑虧丹尼買的這顆是「美國大尺寸版」，劑量大到足以讓人吃完睡一整天。

▲▼傳統的台式飯糰紅到國外去。（圖／翻攝IG／chefdannyeats）

▲傳統的台式飯糰紅到國外去。（圖／翻攝IG／chefdannyeats）

網友紛紛留言戲稱，「這劑量看起來會睡到晚上」、「老兄你吃完肯定會睡爛」、「歐美網友可能要得胰島素阻抗，才能懂我們的笑話」。此外，針對丹尼搭配的大冰奶，也有不少人壞笑提醒，「比起睡著，我更擔心他等一下會想烙賽（腹瀉）」，擔心台灣早餐店的「通腸傳說」會在加州上演。

 
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