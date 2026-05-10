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紐時：疑中國間諜欲收買美國會助理　開價31萬元換資訊

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）

▲美國眾院中國委員會一名助理，去年遭自稱「商業顧問」的男子接觸，對方開價1萬美元，想換取美國對中政策與委員會內部資訊。（示意圖／路透）

文／中央社

紐時披露，一名自稱商業顧問的男子去年底聯繫美國眾院中國委員會某助理，提議以1萬美元（約新台幣31萬元）為代價換取資訊，被委員會判定可能是中國間諜，反遭錄音記錄。

「紐約時報」（The New York Times）報導，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平下週將在北京舉行峰會，預料將聚焦貿易協議，以及包括台灣在內的一系列安全問題。

與此同時，隨著美中關係更趨緊張，近幾個月來，美中已加強對彼此的間諜活動。

去年12月，一名自稱克里斯‧陳（Chris Chen）的男子首度聯繫美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）一名助理。陳男的Gmail帳戶名稱顯示為Kris Chen，郵件簽名卻是Chris。

陳男自稱是香港公司NimbusHub Strategic Consulting的員工，派駐新加坡，職位是商業顧問。他在12月17日寄出這封介紹性質的電子郵件，內容充滿商業術語，並稱這是一個「專家諮詢及觀點交流」的機會。

陳男提議，只要這名助理同意隔週通電話分享委員會的工作內容，以及美國對中國的外交政策資訊，就能輕鬆賺進1萬美元以上。

陳男更提到，對於美國貿易或國安議題的見解特別有價值，包括川普政府今年1月對委內瑞拉採取軍事行動後的計畫。

但這名助理並未默默接受，而是將此事報告給他在委員會裡的上司。委員會很快得出結論，陳男的真實身分可能是中國的情報人員或承包商，正試圖招攬新人。

不過，委員會共和黨幕僚同意繼續與陳男聯繫，並錄下一系列通話內容，以便更了解陳男的策略和興趣。

在通知委員會同事後，這名助理做出回應，表示有興趣拓展「主要職責以外的諮詢工作」。從那時起，陳男似乎就上鉤了。在後續的郵件和電話中，他表示願意彈性安排工作，同時也明確表示渴望開始支付報酬。

例如陳男在1月份一次電話中說：「我可以付你2000美元，2000美元的預付款。…最快未來幾天內，只是為了確保我們的行動順利展開。」

陳男有時似乎特別想知道美國掌權者對中國的公開表態有何看法，例如中國承諾購買美國大豆，或者中國是否會放鬆對稀土礦產的管制。

而這名國會助理在收到報酬前，2月底便以內部倫理決策為由，與陳男切斷聯繫。陳男對事態發展表示遺憾，但幾天後再次發郵件表示，他相信可以找到解決方案。

陳男稱：「如果你還有興趣探索合作的可能性，我很樂意透過簡短的通話，向你介紹這個替代方案。請告訴我你是否對此感興趣。」助理始終沒有回應。

在與陳男溝通約兩個月後，眾院中國委員會將此事移交給聯邦調查局（FBI）。

紐時指出，陳男自稱服務於NimbusHub，該公司網站聲稱「提供客戶應對日益複雜的全球環境所需的工具和知識」，但網站裡有一些拉丁文占位文字，這些文字通常會自動填入網站未完工的部分。

也有其他線索表明NimbusHub可能是中國間諜機構的幌子。OpenAI在2月發布一份關於其人工智慧（AI）工具被惡意使用的報告，當中便指出，一些用戶曾利用ChatGPT來產生偽裝成NimbusHub員工的電子郵件草稿。

這些郵件的收件者為美國政府官員及商業、金融政策分析師。寄件者則與陳男一樣，提議付費換取資訊。

這些後來被OpenAI禁用的用戶中，有少數曾指示ChatGPT奉承他們的目標對象，而且是以簡體中文發送提示詞。OpenAI的報告寫道：「他們要求電子郵件草稿簡潔、清晰、專業，主旨要營造緊迫感，並使用細膩的心理暗示。」

NimbusHub公司未回覆請求置評的郵件，紐時記者以陳男聯繫國會助理的Gmail信箱或手機號碼聯繫陳男無果。

紐時記者5日前往香港「大有大廈」NimbusHub官網上寫的地址時，並未發現該公司。電梯間的辦公室指示牌找不到NimbusHub，大廳服務台值班的兩名女性也說，她們從未聽過NimbusHub這家公司。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇透過聲明表示：「所謂中國從事間諜活動的虛假說法完全沒有事實依據和證據」。

根據紐時，中國情報活動過去就曾把眾院中國委員會當成目標。該委員會去年披露，有人冒充委員會共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar），向政府機構和其他組織發送電子郵件，試圖獲取可能制裁北京的資訊。網路安全調查人員認定這些郵件與一個駭客組織有關，而該組織又跟中國國家安全部有關係。

穆勒納爾透過聲明表示：「中國政府積極鎖定國會和國會工作人員，將他們納入中方更廣泛的影響力和情蒐工作的一環，且經常利用看似無害的詢問來獲取敏感資訊。」

許多議員及其助理還很年輕，且薪酬在華府相對較差。

研究中國間諜活動的專家卡瑞（Dakota Cary）就說，「針對立法機構的情報活動」多年來一直是中國間諜機構及其眾多承包商的要務，一部分原因在於議員及其助理可能掌握敏感資訊，同時又被視為容易下手的目標。中國也被控在英國和加拿大等國家以議員為目標。

中國長期以來一直鎖定美國政治人物和聯邦雇員從事間諜活動，包括十年前竊取超過2000萬人的政府人事檔案。華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）和路透社去年也發現有一家中國科技公司操控一個虛假的諮詢公司網絡，專門鎖定在川普第2任期初期失業的前政府雇員。

專家表示，招攬眾院中國委員會裡一名助理，其價值可能不如策反一名能夠接觸到美國核武計畫、客製化駭客工具、中國境內線人等機密資料的情報官員。但該委員會仍舊是一個極具價值的目標。

卡瑞分析，了解眾院中國委員會的調查工作和立法提案，能夠讓中方提前準備宣傳策略來反制這些努力，這是許多好處之一。

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