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越南工人遭捲入粉碎機慘死！遺體破碎「掛在出料口」

▲▼越南工人遭機器捲入。（圖／翻攝微博）

▲越南工人遭機器捲入。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

越南嘉萊省7日發生驚悚工安意外，一名男工人在操作乳膠粉碎機時，疑似因機器牽引力過強，連人帶工具瞬間被拉入料斗，短短數秒便遭高速運轉的設備完全吞噬，當場不幸身亡。殘酷的監視器畫面曝光後引發關注，當地警方初步調查指出，事故原因恐與操作流程疏漏及現場缺乏緊急安全防護機制有關。

奪命瞬間曝光　遭重型機械吞噬

這起悲劇發生於7日清晨，地點位於嘉萊省保干鄉的一家乳膠加工廠。監視器畫面顯示，該名工人當時正獨自使用棍狀工具向粉碎機推送原料，不料工具與手套意外被原料纏住，強大的牽引力讓他毫無反抗餘地，整個人被捲入高速運轉的機器中。粉碎機的出料口也掛滿已經破碎的遺體，現場畫面極其駭人。

▼越南工人遭機器捲入。（圖／翻攝微博）

▲▼越南工人遭機器捲入。（圖／翻攝微博）

缺乏逃生裝置　工安漏洞釀悲劇

調查發現，事故發生當下現場並無其他作業人員，且該粉碎機竟未配備緊急制動開關，導致受害者在受困瞬間無法自救或停止設備。這起意外暴露了該廠房在工業安全設備上的嚴重缺陷，不僅毫無安全防護設施，人員作業規範也存在重大疏失，才導致這場無法挽回的悲劇。

警方介入調查　家屬悲慟領喪葬津貼

事故發生後當地警方隨即介入，將針對工廠是否違反勞工安全法規進行釐清。目前當地政府已先行墊付喪葬費用並慰問死者家屬。這段驚悚影片也在網路上廣為流傳，專家藉此提醒相關從業人員，操作大型機具時務必保持警覺，且企業主應強制加裝感應停機裝置，避免類似血腥事故再次上演。

▼越南工人遭捲入粉碎機慘死，破碎的遺體掛在出料口。（圖／翻攝微博）

▲▼越南工人遭機器捲入。（圖／翻攝微博）

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