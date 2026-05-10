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快訊／日本JR電車遇「不明噴霧」攻擊！多名乘客喉嚨痛　3人送醫

▲▼快訊／日本JR電車「不明噴霧」攻擊！乘客喉嚨劇痛慘叫　3人送醫。（圖／翻攝自X／@sputnik_jp）

▲消防人員第一時間到場封鎖車廂，並將傷患送醫。（圖／翻攝自X／@sputnik_jp）

記者王佩翊／編譯

日本JR東海道線10日下午發生不明氣體噴灑事件。一列從神奈川縣小田原站出發前往群馬縣高崎站的電車，在行經川崎站附近時，有乘客驚恐報案稱，「有人在車內噴灑不明噴霧」，隨後車廂內多人出現喉嚨刺痛等不適症狀。目前已知至少有3人緊急送醫，受此影響，東海道線部分區間一度全面停駛。

電車驚魂！行進間遭噴不明噴霧　乘客「喉嚨劇痛」急送醫

根據《日本放送協會》（NHK）報導，這起事件發生在10日下午4時30分左右。當時這列由小田原發車的北上電車正朝向高崎行駛，沒想到在行經神奈川縣路段時，車廂內突然傳出不明異味。消防部門接獲乘客通報，稱有人在密閉的車廂內噴灑不明噴霧，導致多名乘客感到呼吸困難與喉嚨疼痛。

電車緊急停靠於川崎站後，大批警力與消防人員隨即趕抵現場。根據消防部門初步統計，現場有多名乘客表示身體不適，其中已有3人因傷勢較重，由救護車緊急送往附近醫院搶救。警方目前已封鎖現場，針對噴霧的成分與噴灑者的身份展開全面調查。

東海道線大亂！橫濱至品川一度停駛　改道橫須賀線疏運

受此突發事件影響，JR東日本宣布，東海道線自下午4時30分起，橫濱站至品川站之間的上行路段暫停行駛。

JR東日本表示，為了減少延誤，後續上行列車暫時採取應急措施，改為行駛橫須賀線軌道，且列車將不停靠案發的川崎站。

 
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